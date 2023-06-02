Прототип плагін-гібрида виглядає готовим до виробництва.

На початку року генеральний директор Volkswagen Томас Шефер оголосив, що у 2024 році Golf планується оновити. Можливо, це буде останнє оновлення компактного хетчбека з двигуном ДВС, оскільки голова компанії вже сказав, що дев’яте оновлення покоління перетвориться на EV.

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Це не перший раз, коли ми бачимо Golf 8.5 під час тестування, це вже не мул, оскільки він має остаточні серійні частини.

Дивно, але VW не потрудився приховати нові фари, які здаються тоншими, ніж раніше. Поточний Golf пропонується зі стандартними та матричними світлодіодними фарами, а ці нові, ймовірно, мають повністю адаптивну установку. Вони були встановлені на прототипі eHybrid, гібридної версії, що підключається до електромережі. Досить ясно, що передній бампер був оновлений, судячи з вертикальних ламелей нижнього впускного отвору та області, яка його оточує.

Ззаду на задні ліхтарі нанесені наклейки, щоб приховати нову світлодіодну графіку. Задні ліхтарі, здається, мають ту саму форму, що й раніше, а ті жахливі підроблені наконечники вихлопу, на жаль, все ще там. Оскільки це оновлення лише в середині циклу, бічний профіль практично не змінився, а оскільки це PHEV, є зарядний порт на передньому крилі з боку водія.

Зображення інтер’єру недоступні в цьому новому комплекті, але попередні шпигунські знімки показали, що Golf 2024 отримає масивний сенсорний екран, який здається більшим за 12-дюймовий екран, який ви отримуєте на оновленому ID.3. VW пообіцяв позбутися ємнісних сенсорних кнопок на кермі та повернутися до звичайних елементів керування. Ми можемо побачити їх і тут.

«Наступ на якість» також планується для продуктів VW Group, але нам доведеться почекати та побачити, чи буде це застосовано до оновлених моделей чи лише до автомобілів наступного покоління. Також підтверджено, що у 2024 році з’явиться чеський брат Golf – більш простора Skoda Octavia. Оновлення пов’язаних з механікою SEAT/Cupra Leon та моднішого Audi A3 Sportback/Sedan, ймовірно, не відстають.

Слід зазначити, що часи, коли Golf домінував у діаграмах продажів у Європі, закінчилися. Минулого року хетч VW був лише п’ятим у рейтингу після Peugeot 208, Dacia Sandero, T-Roc і Fiat/Abarth 500.