VW підтвердив, що наступного року Golf отримає фейслфтинг.

Volkswagen Golf мав 14-річне панування в Європі, де він був найбільш продаваним автомобілем між 2007 і 2021 роками. Але минулого року компактний дует хетчбек/універсал навіть не потрапив на подіум, оскільки йому довелося погодитися на п’яте місце.

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Бестселер від Volkswagen поступився місцем Peugeot 208, Dacia Sandero, VW T-Roc і Fiat/Abarth 500. Дані, зібрані JATO Dynamics, показали, що попит впав на 14 відсотків до 177 203 одиниць, а Toyota Yaris дихає колишньому лідеру у потилицю.

Прагнучи збільшити продажі, VW вже оголосив, що оновить Golf у 2024 році, коли споріднена Skoda Octavia також отримає оновлення. Це може бути лише остаточна редакція моделі зі звичайним приводом, оскільки дев’яте покоління продаватиметься виключно як електромобіль. Неофіційний рендер показує оновлення в середині циклу наступного року, черпаючи натхнення з нещодавно поміченого прототипу, який мав мінімальну кількість камуфляжу.

З того, що VW дозволив нам бачити на даний момент, Golf 2024 матиме оновлені фари та новий вигляд бампера з вертикальними ламелями. Слід зазначити, що тестовий автомобіль був версією eHybrid, тоді як ця вправа з цифровим дизайном ілюструє модель без PHEV, прибравши зарядний порт на стороні водія. П’ятидверний хетч було розроблено у специфікації R-Line з тонкими змінами задніх ліхтарів.

У типовій моді німецького автовиробника зміни стилю будуть стриманими. Зазвичай VW перестрахується, вносячи модифікації протягом життєвого циклу продукту, чого ми не можемо сказати про Hyundai та Kia, оскільки два південнокорейські бренди вносять серйозні зміни. Попри те, що наведений рендеринг стосується зовнішнього вигляду, ми знаємо, що в салоні будуть деякі оновлення.

Судячи з того, що ми бачили на прототипі деякий час тому, фейсліфтовий Golf отримає більший сенсорний екран. Це міг бути той самий 15-дюймовий блок, встановлений на ID.7, оскільки дисплей, помічений всередині тестового автомобіля, був більшим, ніж 12-дюймовий екран нового ID.3. У відповідь на критику споживачів VW пообіцяв розпочати «кваліфікаційний наступ» і видалити сенсорні кнопки з керма.

Логіка підказує нам, що двигуни будуть дорожчими, оскільки Євро-7 може набути чинності в липні 2025 року. Більш суворе законодавство також примусово змінить гальма та шини як частину ширшого набору законів для зменшення «шкідливого впливу транспортних засобів» на наш і без того крихкий світ. VW досить голосно говорив про те, що Євро 7 підніме ціни на автомобілі з ДВС настільки, що випуск Polo може стати нераціональним.