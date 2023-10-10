В процесі рестайлінгу також збільшено запас ходу та покращено динаміку.

Volkswagen запускає попередній продаж вдосконалених моделей ID.4 та ID.5. Дві електричні моделі тепер пропонуватимуться з новим поколінням інформаційно-розважальної системи та програмного забезпечення.

Крім того, усі версії Pro та GTX матимуть нову систему приводу від ID.7, у якого значно більше потужності та знижене енергоспоживання. Запас ходу ID.4 збільшено до 550 кілометрів (WLTP), а у купе SUV ID.5 – до 556 кілометрів на одному заряді акумулятора. Більше тго, ціни в Європі на ці моделі не збільшаться.

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Volkswagen значно покращив ергономіку салону ID.4 та ID.5. Основна увага була приділена інтуїтивно зрозумілому керуванню. На цьому фоні обидві лінійки продуктів отримали абсолютно нове програмне забезпечення останнього покоління, яке є набагато швидшим і пропонує більше функцій.

Обидві моделі оснащені новою стандартною інформаційно-розважальною системою з діагоналлю екрана, збільшеною до 32,8 сантиметра (12,9 дюйма). Інформаційно-розважальна система має абсолютно нову структуру меню, покращені Digital Cockpit (цифрові прилади в стандартній комплектації) та додатковий проекційний дисплей доповненої реальності.

Сенсорні повзунки для кондиціонування повітря та регулювання гучності тепер підсвічуються, а оновили багатофункціональне кермо з новою логікою керування. Селектор режимів водіння тепер як перемикач на рульовій колонці. Це збільшило простір для дисплея інформаційно-розважальної системи.

Взимку навантаження на акумулятор в автомобілі зростає. Тож варто завчасно його перевірити, а за необхідності – замінити на новий. АКБ Bosch розраховані на важкі умови експлуатації та не підведуть навіть у сильний мороз. Рекламна інформація

Управління ID.4 і ID.5 стало простіше завдяки новому голосовому помічнику IDA, який точніше, ніж раніше, реагує на природні голосові команди та пропонує нові функції. Volkswagen також пропонує нову звукову систему преміум-класу від Harman Kardon з потужністю 480 Вт і 10 динаміками (включаючи центральний динамік і сабвуфер) як опцію для обох моделей.

На 75% крутного моменту більше

Найважливішою новою технологічною особливістю всіх моделей ID.4 і ID.5 з акумулятором ємністю 77 кВт/год є високоефективний привід. Завдяки йому на задній осі та акумулятору нового покоління вдалося зменшити споживання енергії, одночасно підвищивши потужність.

Електродвигун потужністю 210 кВт (286 к.с.) тепер використовується в задньопривідних моделях ID.4 Pro і ID.5 Pro – це на 60 кВт більше, ніж у попередників. Подача потужності стає більш динамічною в будь-якій ситуації, оскільки крутний момент приводного двигуна потужністю 210 кВт підскочив з 310 до 545 Нм. Додаткові 235 Нм відповідають приблизно на 75% більшому крутному моменту. Завдяки новому задньому електроприводу та додатковому приводу на передній осі повнопривідний ID.4 Pro 4MOTION розвиває системну потужність 210 кВт (286 к.с.) – збільшення на 15 кВт (21 к.с.).

Флагманські моделі ID.4 GTX і ID.5 GTX у майбутньому забезпечуватимуть системну потужність 250 кВт (340 к.с.), що еквівалентно збільшенню на 30 кВт (41 к.с.). Пов'язане з цим поліпшення динамічних характеристик чітко помітно. Хорошим показником цього є спринт від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди.

Збільшена максималка та покращено розгін до сотні

Як і раніше, максимальна швидкість ID.4 GTX і ID.5 GTX обмежена електронікою на рівні 180 км/год. Щоб відповідати моделям GTX, максимальну швидкість моделей Pro тепер також збільшено до 180 км/год (раніше 160 км/год). Привід базової моделі ID.4 залишається незмінним: ID.4 Pure має максимальну швидкість 160 км/год із двигуном потужністю 125 кВт (170 к.с.).

Усі моделі ID.4 і ID.5 з новою батареєю ємністю 77 кВт/год тепер мають довший радіус дії. Два приклади: новий ID.4 Pro може подолати відстань 550 кілометрів (комбінований WLTP) – на 17 кілометрів більше, ніж попередник. Новий ID.5 Pro має радіус дії до 556 кілометрів – збільшення на 11 кілометрів.

Моделі ID.4 і ID.5 із заднім приводом заряджаються на 135 кВт. Повнопривідні моделі тепер також пропонують зарядну потужність постійного струму, яку було збільшено зі 135 до 175 кВт. З максимальною зарядною ємністю ці версії можуть отримати достатньо енергії для наступних 178 кілометрів приблизно лише за 10 хвилин. Базова версія ID.4 Pure з акумулятором ємністю 52 кВт/год тепер пропонується з потужністю зарядки до 115 кВт замість 110 кВт.

До речі новий VW Golf буде лише електричним

Нове керування заряджанням і температурою всіх моделей ID.4 і ID.5 забезпечує попередню підготовку акумулятора під час руху до наступної зупинки заряджання постійним струмом. Завдяки цьому попередньому кондиціонуванню ID.4 і ID.5 постачаються новою енергією якомога швидше, особливо під час довгих подорожей з однією або кількома зупинками для зарядки.

Щоб доповнити нову систему приводу, ходова частина також була змінена. Крім того, Volkswagen покращив керування додатковим адаптивним керуванням шасі (DCC) і розробив Vehicle Dynamics Manager для ще більшої зміни режимів між комфортом і динамікою.