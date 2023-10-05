ТОП-10 електромобілів з пробігом 389 - 600 км на одному заряді, які вже доступні на українському ринку.

Ціни на нові електромобілі майже зрівнялись з авто на викопному пальному. Тож навіщо витрачати тисячі доларів щорічно на купівлю нафтопродуктів, якщо можна придбати електромобіль з великим запасом ходу за ті ж гроші?

Представляємо ТОП-10 найбільш популярних нових електромобілів, які можна купити в Україні за ціною середнього кросовера з ДВЗ. Рейтинг складено за обсягами продажів електроавто в Україні у 2023 році.

Volkswagen ID.4

Ціна від $27 800, запас ходу 600 км

Найпопулярніший новий електромобіль в Україні має кілька причин очолювати рейтинг. Адже це справжній європейський бренд, хоч більшість авто, які продаються у нас, зроблені у Китаї та продаються незалежними дилерами. Їх вироблять на двох заводах, на одному вони називаються Volkswagen ID.4 Cross, на іншому - Volkswagen ID.4 Х. Відмінності між цими версіями косметичні.

За мінімальну вартість у $27 000 можна придбати ID.4 у версії Pure+, з заднім приводом, силовим агрегатом на 204 к.с. та батареєю 84,8 кВт год, запасом ходу до 600 км. Такий діапазон вже дозволяє спокійно пересуватись між найбільшими українськими містами без додаткових зупинок на зарядку. Динаміка як для сімейного кросовера непогана – 8,5 секунд до сотні. Модифікації з повним приводом відчутно дорожчі.

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Nissan Leaf

Ціна від $30 000, запас ходу 389 км

Автомобіль другого покоління від офіційного імпортера Nissan в Україні. Насправді ціна на авто 2023 року трохи більша (1 153 600 грн, тобто $ 31200). Однак на складі у дилерів ще залишились машини 2022 року, і вони коштують 1 113 800 грн, тобто рівно 30 тисяч доларів. Nissan Leaf в Україні продається з гарантією збереження ємності батареї 8 років (або 150 тисяч км). Комплектація одна, N-Connecta, але досить багата – зі всіма світлодіодними фарами та автоматичним дальнім світлом, системою кругового огляду, розпізнаванням рухомих об'єктів, тепловою помпою. Офіційний Nissan Leaf в Україні має батарею на 39 кВт год, яка дозволяє рухатись у змішаному режимі на повному заряді на 270 км, а в місті – на 389 км.

MG4

Ціна від $26 800, запас ходу 435 км

Сучасний електромобіль від британського бренду MG Motor, виготовлений у Китаї. Продається офіційними дилерами в європейській специфікації, має порти зарядки Type2 та швидкий CCS Combo. На автомобіль поширюється гарантія 7 років або 150 000 км. У базовій комплектації STD батарея 51 кВт год, тож запас ходу 350 км. Середня комплектація за батареєю на 64 кВт год вже може проїхати на одному заряді 435 км. MG4 – драйверський автомобіль, який «навчили їздити» саме британці. Навіть у базовій комплектації він розганяється до сотні за 7,7 секунд, а у максимальній – за 3,8 с. Щоправда, такий коштує $ 34,7 тисячі.

Honda M-NV

Ціна від $27 000, запас ходу 480 км

Один з найпопулярніших електричних кросоверів на українському ринку. Виробляється в Китаї, в Україну потрапляють через незалежних дилерів. По суті, це електрична версія бензинової Honda H-RV попереднього покоління. Також один з небагатьох електромобілів з переднім приводом. З батареєю на 61,3 кВт год зберігає запас ходу у 480 км. Це перш за все міський кросовер, адже двигун на 163 к.с. дозволяє розганятись до 140 км на годину. На сьогодні це вже застаріла модель, їй на зміну прийшла більш сучасна, технологічна та головне, дешевша Honda i-NS1 / E:NP1.

Honda E:NP1/E:NS1

Ціна від $19 500, запас ходу 420 км

Одна з найбільш доступних «електричок» на українському ринку. Друге покоління електромобіля на базі нової генерації Honda H-RV. На відміну від попередньої версії, ця Honda буде поставлятись на європейський ринок і, швидше за все, в Україну теж через офіційні канали. Поки що її привозять з китайського заводу незалежні дилери під іншою назвою E:NP1, і ціна у неї навіть нижча, ніж у старішої та гіршою за технічними характеристиками Honda M-NV. Якщо зовні від нової Honda H-RV “електричка” відрізняється лише відсутністю решітки радіатора, то всередині – зовсім інший салон з величезним дисплеєм. Авто має сучасні системи безпеки, підігрів сидінь та багато інших опцій комфорту. В залежності від модифікації двигун має 182 чи 204 к.с., передає крутний момент через передні колеса та розганяє кросовер В-класу до сотні за 7,4 секунди.

Toyota bZ4X

Ціна від $23 400, запас ходу 450 км

Батарейний електричний автомобіль від Toyota, розроблений з нуля разом із Subaru на новій платформі e-TNGA. Може бути з переднім чи повним приводом. При потужності 204 к.с. розганяється до сотні за 8,4 секунди та має максимальну швидкість у 161 км на годину. Завдяки батареї у 71,4 кВт год може проїхати на одному заряді 450 км.

Volkswagen ID.3

Ціна від $20 800, запас ходу 450 км

Електричний хетчбек Гольф-класу, який випускається в Європі та Китаї. В Україну за ціною від 20 тисяч доларів надходять китайські версії. Батарея на 52,8 кВт год забезпечує пробіг у 450 км. Початкова комплектація досить бідна, версія Extrime зі шкіряним кермом, камерою заднього виду д та скляним дахом коштує за $22 800.

BYD Yuan Plus

Ціна від $22 800, запас ходу 510 км

BYD Yuan Plus - це повністю електричний кросовер довжиною 4,4 м та 1,6 м у висоту. Колісна база 2720 мм забезпечує досить багато місця для посадки в салоні. Передньопривідний кросовер у базовій версії має батарею на 50 кВт год, яка забезпечує 430 км пробігу. Вищі комплектації мають 60-кіловатну батарею, яка забезпечує 510 км без підзарядки. Потужність у всіх комплектаціях однакова – 204 к.с., як і розгін до сотні – 7,4 секунди.

BYD Song Plus

Ціна від $26 400, запас ходу 520 км

Кросовер середнього розміру довжиною 4,7 метри має електродвигун потужністю 204 к.с., який розганяє машину до сотні за 8,5 секунди. Літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 71,8 кВт год дозволяє проїхати на одному заряді 520 км.

Toyota bZ3

Ціна від $27 000, запас ходу 600 км

Електричний седан Toyota під назвою bZ3 деколи називають “електро Короллою”. Хоча за розмірами вона десь між Corolla та Camry (у довжину bZ3 має 4,73 м, а колісна база аж 3,09 м). Поки що Toyota bZ3 продається лише в Китаї, але на замовлення може бути привезена і в Україну. Авто розроблене у партнерстві з BYD, зокрема, електродвигуни тут ті ж, що на машинах китайського лідера електромобільності. Toyota виробляє bZ3 у Китаї на спільному підприємстві з FAW.

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