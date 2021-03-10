Чи справді кросовер Honda HR-V Sport крутий настільки, що може заслужено отримати чорний пояс з єдиноборств?

Чорний пояс надається майстру східних єдиноборств, який досконало володіє мистецтвом боротьби. У випадку з автомобілем у нього має бути досконала керованість, динаміка та практичність. Складно? Неможливо? Спробуємо!

Honda HR-V Sport починає нагадувати про чорний пояс вже при порівнянні зі звичайним HR-V. Адже у "спортсмена" величезна кількість чорного декору замість хромованого – бампери та їх "спідниці" з "кликами", накладки на арках коліс, легкосплавні 18-дюймові диски, а також затемнена задня оптика та хром.

Дивіться відео про Honda HR-V Sport з Сергієм Волощенко:

А наскільки інтер'єр кросовера може претендувати на досконалість, достойний першого дану? Салон виглядає досить яскраво завдяки кольоровим шкіряним вставкам на торпедо та кріслах. Посадка зручна та щільна, всі прилади керування знаходяться в межах доступності.

7-дюймовий центральний монітор вимикається на ходу, тим самим не заважаючи під час руху. А камера заднього виду має чітку та контрастну картинку. Блок керування кліматом теж інтуїтивно простий та з великими символами.

Багажник дуже місткий як для класу B-SUV – 448 л. Дуже цікаве рішення трансформації заднього ряду крісел – фірмова система Magic Seats. Нижні частини крісел піднімаються, щоб створити додаткове місце для негабаритних вантажів. Бак встановлено під передніми кріслами, це дозволяє покращити розподіл ваги. Саме завдяки цьому вдалося зробити підлогу низькою під заднім рядом, щоб він розкладався. Тож щодо практичності в класі цій "Хонді" дійсно нема рівних.

Під капотом – той же 1,5-літровий турбодвигун на 182 к.с., що й в сучасних Civic, Accord та CR-V. З безпосереднім впорскуванням, системою зміни фаз ГРМ, трубіною з інтеркулером. Після трьох тисяч він оживає і тоді добре тягне аж до червоної зони. Він любить високі оберти! В режимі D розгін плавний, а щоб відчути "спорт", треба трішки сильніше тиснути на педаль газу, а варіатор перевести в режим S. Тут вже починаєш реально відчувати характер та звук!

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Більше того, Honda HR-V Sport їже значно краще, ніж в технічних характеристиках! Якщо вірити ТТХ, з варіатором він розганяється до сотні за 8.6 с. А у наших вимірах прилад з GPS показав 7,8 секунд! Як у версії з механікою.

Версія Sport відрізняється від звичайних HR-V переналаштованою підвіскою. Задля збільшення жорсткості кузова та додаткової точності керування в передній і задній частині кузова встановлені спеціальні поперечні розпірки Performance Damper. До того ж вони зменшують вібронавантаженість.

І ходова стала жорсткішою, ніж у звичайного HR-V. Але вона залишилась комфортною та тихою. Втім, вона має типову хондівську рису, – триматися за траєкторію навіть на розбитому асфальті.

Але якщо до варіатора і підвіски є якісь питання, то до керма – жодних претензій. Воно вивірене і точне, майже без жодних затримок передає команди на колеса. Так в нього інші налаштування підсилювача, аніж у слабшої версії. Воно доволі коротке - 2,5 оберта від одного краю до іншого. Саме керування дарує головну порцію задоволення від їзди. Ти добре розумієш, що відбувається із передніми колесами – це нагадує зразкові "Сівіки".

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На трассі цей кросовер з трирядної дороги робить чотирирядну, бо на HR-V Sport дуже легко маневрувати між машинами. Але все-таки відсутність повного приводу не дає зробити цю машину майстром спорту з фігурного катання. А через варіатор машина погано реагує на скидання газу.

В залежності від стилю їзди обідок спідометру світиться зеленим, оранжевим чи червоним кольором. Насправді витрата пального в нього невелика – від 7 до 8 літрів в залежності від умов водіння. Але якщо постійно їздити з зеленим показчиком, можна добитися і кращих результатів економічності.

З появою під капотом у HR-V турбомотора цей кросовер нарешті отримав справжній "хондівський" характер. Не можна сказати, що цей "чорний пояс" надає перевагу над більшістю автомобілів на трасі, але він свідчить по те, що фірмова майстерність в характері досягнута. Легендарне "хондівська" тяга на високих обертах, прекрасна керованість та підвіска – ознаки майстерності, чорного поясу. До речі, такий характер робить HR-V Sport машиною не лише для жінок.

З іншого боку, за чорний пояс треба платити, бо це найдорожча комплектація HR-V, яка коштує 946 тисяч. Звичайно, тут не тільки крутіший мотор, тут ще й багатша комплектація, але за ці гроші вже можна придивитися собі й CR-V (2,0 на 150). Хоча СR-V так не їде.