Действительно ли кроссовер Honda HR-V Sport крутой настолько, что может заслуженно получить черный пояс по единоборствам?

Черный пояс предоставляется мастеру восточных единоборств, который в совершенстве владеет искусством борьбы. В случае с автомобилем у него должны быть совершенная управляемость, динамика и практичность. Сложно? Невозможно? Но Honda HR-V Sport начинает напоминать о черном поясе уже при сравнении с обычным HR-V. Ведь у “спортсмена” огромное количество черного декора вместо хромированного – бамперы и их "юбки" с "клыками", накладки на арках колес, легкосплавные 18-дюймовые диски, а также затемненная задняя оптика и хром.

Смотрите видео Honda HR-V Sport с Сергеем Волощенко:

А насколько интерьер кроссовера может претендовать на совершенство, достойное первого дана? Салон выглядит достаточно ярко благодаря цветным кожаным вставкам на торпедо и креслах. Посадка удобная и плотная, все приборы управления находятся в пределах доступности.

7-дюймовый центральный монитор выключается на ходу, тем самым не мешая при движении. А камера заднего вида имеет четкую и контрастную картинку. Блок управления климатом тоже интуитивно простой и с большими символами.

Багажник очень вместительный как для класса B-SUV – 448 л. Очень интересное решение трансформации заднего ряда кресел – фирменная система Magic Seats. Нижние части кресел поднимаются, чтобы создать дополнительное место для негабаритных грузов. Бак установлен под передними креслами, это позволяет улучшить распределение веса. Именно благодаря этому удалось сделать пол низким под задним рядом, чтобы он раскладывался. Поэтому по практичности в классе этой "Хонде" действительно нет равных.

Под капотом – тот же 1,5-литровый турбодвигатель на 182 л.с., что и в современных Civic, Accord и CR-V. С непосредственным впрыском, системой изменения фаз ГРМ, трубиной с интеркулером. После трех тысяч он оживает и тогда хорошо тянет до красной зоны. Он любит высокие обороты! В режиме D разгон плавный, а чтобы почувствовать "спорт", надо немного сильнее давить на педаль газа, а вариатор перевести в режим S. Здесь уже начинаешь реально чувствовать характер и звук!

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Более того, Honda HR-V Sport иже значительно лучше, чем в технических характеристиках! Если верить ТТХ, с вариатором он разгоняется до сотни за 8.6 с. А в наших измерениях прибор с GPS показал 7,8 секунд! Как в версии с механикой.

Версия Sport отличается от обычных HR-V перенастроенной подвеской. Для увеличения жесткости кузова и дополнительной точности управления в передней и задней части кузова установлены специальные поперечные распорки Performance Damper. К тому же они уменьшают вибронагруженность.

И ходовая стала жестче чем у обычного HR-V. Но она осталась комфортной и тихой. Впрочем, у нее есть типичная хондовская черта, – держаться траектории даже на разбитом асфальте.

Но если к вариатору и подвеске есть вопросы, то к рулю – никаких претензий. Он выверенно и точно, почти без задержек, передает команды колесам. Да, у него другие настройки усилителя, чем в более слабой версии. Он довольно короткий – 2,5 оборота от одного края к другому. Именно управление дарит главную порцию удовольствия от езды. Ты хорошо понимаешь, что происходит с передними колесами – это напоминает образцовые "Сивики".

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На трассе этот кроссовер с трехрядной дороги делает четырехрядную, потому что на HR-V Sport очень легко маневрировать между машинами. Но все-таки отсутствие полного привода не дает сделать эту машину мастером спорта по фигурному катанию. А из-за вариатора машина плохо реагирует на сброс газа.

В зависимости от стиля езды ободок спидометра светится зеленым, оранжевым или красным цветом. На самом деле расход горючего у него небольшой – от 7 до 8 литров в зависимости от условий вождения. Но если постоянно ездить с зеленым показателем, можно добиться и лучших результатов экономичности.

С появлением под капотом у HR-V турбомотора этот кроссовер наконец получил настоящий "хондовский" характер. Нельзя сказать, что этот "черный пояс" показывает преимущество над большинством автомобилей на трассе, но он свидетельствует о том, что фирменное мастерство в характере достигнуто. Легендарная "хондовская" тяга на высоких оборотах, прекрасная управляемость и подвеска – признаки мастерства, черного пояса. Кстати, такой характер делает HR-V Sport машиной не только для женщин.

С другой стороны, за черный пояс надо платить, потому что это самая дорогая комплектация HR-V, которая стоит 946 тысяч. Конечно, здесь не только круче мотор, здесь еще и богаче комплектация, но за эти деньги уже можно присмотреть себе и CR-V (2,0 на 150). Но СR-V так не едет.