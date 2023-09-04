19:40, 4 вересня 0

Цей електричний хетчбек настільки запав у душу європейцям, що став найбільш популярним в Європі автомобілем, зробленим в Китаї. Спробуємо дізнатися, чому.

Попри постійні погрози завоювати світ, китайські автовиробники мають сміхотворно малу частку ринку в розвинутих країнах. Наприклад, у Євросоюзі за перші 4 місяці 2023 року їх ринкова частка складає всього 2%, але дві третини з них займає бренд MG. Більше того, наймасовішою серед них стала модель MG 4, яка в рейтингу продажів нових електромобілів квітня 2002 року займає 7 місце, випередивши Dacia Spring, Fiat 500e, BMW i4, Renault Megane E і навіть Tesla Model 3. За перші чотири місяці MG 4 ввійшов у ТОП-10 з результатом у 17 тисяч проданих одиниць. Це тим більше вражає, що бренд MG поки що не присутній у десяти європейських країнах.

Звичайно, багато європейців не сприймають MG в якості «китайця». Легендарна британська марка Morris Garages ще залишилась в пам'яті європейців, особливо в Туманному Альбіоні. Окрім того, власник MG Motors, китайський концерн SAIC, розвиває бренд саме як європейський – він навіть не продається в Росії, щоб не мати «білих плям» у репутації.

Усі MG розробляються з оглядом на смаки європейських покупців в Шанхаї, за участі дизайн-студії у Лондоні. Тому саме у Британії, Нідерландах та Норвегії ці автомобілі знаходять найбільше своїх прихильників.

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Козирі на стіл!

Насправді у MG 4 приховано багато козирів. І всі вони грають на користь європейців. По-перше, розмір. Це конкурент Volkswagen Golf, якщо говорити про традиційні авто з ДВЗ, та Volkswagen ID3, якщо про «електрички». При довжині 428 см (це параметри Гольфа) у нього на 7 см довша колісна база - 270 см.

По-друге, тип кузова. Попри моду на кросовери, традиційні хетчбеки ще довго будуть втримувати топи у рейтингах продажів. Ну а головне – це вміння їздити. А MG 4 робить це зовсім не як «китаєць», а як справжній британець. Однак все по черзі.

Зовні MG 4 має стрімкий та клиноподібний силует. Передня частина навіть трохи схожа на Lamborghini Urus, в мініатюрі. Впадають в око клиноподібні фари з яскраво вираженими вертикальними світлодіодиками, масивний сірий бампер складної форми.

А ще в цієї машини є активні заслінки на місці решітки радіатора. Вони покращують аеродинаміку, допомагають оптимізувати теплові режими приводу і навіть збільшують запас ходу. Взагалі, аеродинамічний індекс MG 4 становить 0,27, а це значно краще, ніж у того ж Urus (Сх=0,34).

І навіть якщо передок здається трохи простим з точки зору дизайну, то задня частина хетчбека – це просто клондайк дизайнерських рішень. Величезний спойлер вверху розділений на дві половинки, між якими повторювач стоп-сигналу. Він на всю ширину дверцят, розділений навпіл логотипом MG.

На верхній частині середнього спойлера дверей світяться незвичайні червоні лінії, – виробник каже, що це сузір’я лебедя. Внизу – ще один квадратний повторювач стоп-сигналу зі світу Формули 1, і все це прикрито дифузором вуглецевого кольору.

Під капотом MG4 – одразу два бачки для охолоджувальної рідини. Блок запобіжників, невеличкий акумулятор і величезний пластиковий корпус кліматичної системи. І більше нічого – адже мотор у цієї версії ззаду, і привід задній. Так вдалось досягти ідеального розподілу завантаження по осях – 50 на 50. В багажнику немає запасного колеса, лише комплект для ремонту проколів, однак розмір відсіку немаленький – 363 л.

Більше інформації про MG 4 EV

Електронний мінімалізм

В салоні MG 4 – простота та мінімалізм. Це стосується як дизайну, так і матеріалів оббивки. Звичайно, аналогових приладів ви тут не побачите. Перед водієм – 7-дюймова цифрова панель приладів, а в центрі салону – дисплей на 10,2 дюйма.

Простору для ніг водія і пасажирів достатньо, а от сидіння з комбінованих матеріалів могли б бути виконані з більшою увагою до деталей. Якість шкірозамінника та тканини не найвища. Вони дещо простуваті – я б після купівлі підібрав стильні чохли.

Центральна консоль має оригінальний виступ, на якому встановлена шайба-селектор вибору режимів руху. На ньому всього три положення – вперед, назад та нейтраль, а паркінг активується натисканням. Однак режими не завжди перемикаються одразу – деколи потрібно двічі натиснути педаль гальм.

Центральний дисплей викликає неоднозначні емоції. Меню лише англійською (українську обіцяють незабаром), а фізичних кнопок недостатньо. Наприклад, щоб скористатись клімат-контролем, треба перелистати екран та вдивлятись в маленькі кнопочки. На ходу це робити складно. Картинка з камери заднього огляду нормальна, дещо викривлена і доволі тьмяна, в сонячну погоду погано видно. Та й чутливість сенсорного екрану могла би бути й кращою.

Тестову комплектацію Luxury непогано оснащено. Є бездротова зарядка, підігрів сидінь, контроль «сліпих зон» та перехресного руху позаду, камера кругового огляду, система напівавтономного водіння, автоматичне дальнє світло. Хоча навіть в стандарті є активний круїз-контроль та два цифрових дисплеї.

Електрична платформа означає відсутність трансмісійного тунелю. Але третій пасажир на другому ряді зайвий – на нього навіть не відформатовано місце. Загалом, простору не так багато, але заходити зручно – двері відчиняються на великий кут. На спинках сидінь є кишені, де можна заховати телефони та дрібні купюри, USB-порт, втім, немає підлокітника.

Цікаво, що зарядний кабель не продається разом з машиною. Звичайно, на громадських зарядках його і не треба. Тим більше, що роз’єми тут європейські – «повільний» Type2 та швидкий CCS Combo. Однак для домашнього зарядного пристрою кабелі можна докупити.

Найдешевший для мережі в 220 Вольт та струму 2,5 кВт на годину коштує 19 тисяч грн. З ним для повної зарядки треба майже 20 годин – багатенько. Трифазний «шнурок» дає максимум 22 кВт на годину та коштує 44 тисячі. А на 150-кіловатній зарядці електромобіль може «втягнути» від 10 до 80 відсотків за 35 хв.

До речі перший електричний родстер MG Cyberster презентовано у Великобританії

У простішої версії STD акумулятор літій-залізо-фосфатний на 51 кіловат-годину, а в потужнішої версії на 64 кВт – літій-іонний. Важливо, що у обох є система охолодження та підігріву акумулятора.

А ще MG4 може виконувати роль великого павер-банку – на вихідній потужності 2,2 кВт живити будь-який зовнішній пристрій. Це важливо напередодні наступної зими, яку обіцяють важкою для нашої енергосистеми.

Електричні дані

Запас ходу залежить від режиму. Якщо ми говоримо про тестову версію на 64 кВт, то після повної зарядки машина показує в екологічному режимі 440 км, а в спортивному – 420. Ввімкнений клімат-контроль в спеку «з’їдає» ще 10-20 км ходу. А реальна середня витрата енергії під час нашого тесту складала 18 кВт/годин на 100 км. Тобто повного заряду реально вистачає на 350 км, і це теж немало.

Якщо заправляти ці 63 квт-год вдома за тарифом 2,64 кВт, то «повний бак» коштує 166 грн. На сьогодні це як три літри бензину. А куди на трьох літрах заїдеш? Отож-бо й воно.

Кнопки запуску авто немає. Треба лише сісти в авто, натиснути гальма та перевести коліщатко в режим D або R. На дисплеї висвітилось Ready, тож можна їхати. Щоб машина «заснула», треба натиснути «паркінг» та вийти з неї.

Звичайно, на низьких швидкостях в машині абсолютна тиша, навіть електромотор не чутно. А вже на високих, десь за 140, таке враження, що мотор ніби вібрує.



А тепер перейдемо до головного: за що саме європейці та британці вибирають MG 4. Вони люблять автомобілі з характером, які вміють їздити швидко, азартно та приносити задоволення від цього процесу. А за точністю та зручністю швидкої, підкреслюю, саме швидкої їзди, це одна з кращих машин, на яких доводилося їздити останнім часом.

MG 4 їде не гірше заряджених хетчбеків, того ж VW Golf GTi чи Ford Focus ST! Для цього у хетчбека низький центр мас, ідеальне розподілення ваги по осях, невеликий кліренс у 150 мм. Елементи підвіски розміщені на алюмінієвому підрамнику, що позитивно дається взнаки під час керування.

Насправді – ще швидше!

Заводські характеристики стверджують, що до першої сотні MG 4 у версії Luxury потужністю 150 кВт розганяється за 7,9 секунд (STD навіть на 0,2 швидше, хоча потужність на 25 кВт менша). У обох крутний момент 2500 Нм, причому з нуля обертів. Наші тести показали, що у MG 4 динаміка розгону навіть краща – за 7,5 секунди до сотні. Максимальна швидкість – 160 км на годину, хоча за спідометром були й цифри 172 км/год.

Повнопривідна версія XPower AWD – взагалі справжній болід: до сотні розганяється за 3,8 секунди. Однак навіть середня комплектація не повільна: машина миттєво реагує на педаль газу, розганяється з будь-якої швидкості. Адже в електромобіля немає жодних затримок на роботу трансмісії чи турбоям. Той, хто їздить динамічно, оцінить: водій завжди контролює тягу в межах долі секунди. Наприклад, побачив шпаринку в трафіку, натиснув на педаль – і ти вже там.

Завдяки тому, що хетчбек обладанано заднім приводом, передні колеса не мають додаткового навантаження, тож керування дуже гостре і точне. Можливо, кермо не настільки інформативне, як у німецьких гарячих хетчів, але дуже близько до них.

Оснащений найновішою гальмівною системою Continental, преміальними шинами того ж концерну і дисковими гальмами на всіх колесах, MG4 не лише добре розганяється, але й впевнено гальмує. Причому ABS спрацьовує в останній момент, так що водій контролює автомобіль до останнього. До того ж електромобіль дозволяє в звичайному темпі майже не користуватись гальмами. Система рециркуляції кінетичної енергії (KERS) MG4 включає три рівні: легкий, помірний і важкий. Його можна виставити в залежності від стилю водіння, для цього потрібно заходити в центральне меню.

У MG4 обидві підвіски повністю незалежні, за поведінкою вони дуже схожі на німецькі хетчбеки: зібрані, еластичні та зрозумілі, крени невеличкі, машина добре чіпляється у поворотах. І при цьому в міру комфортна.

MG вчить користуватися поворотниками. Якщо перетнув розмітку без повороту, кермо «штовхається», щоб їхав прямо. Причому значно сильніше, ніж сучасні європейські автомобілі. Також у ньому є активний клімат-контроль, автоматичне дальнє світло та системи безпеки, які попереджають про надто небезпечне наближення до авто та навіть різко зупиняють машину, якщо під час руху заднім ходом в «мертвій зоні» перебігає людина.

Комплектації MG 4 EV можна переглянути тут

MG 4 та конкуренти

Таким чином, стає зрозумілою любов європейців до MG 4: за порівняно невелику ціну вона їде, як заряджений хетчбек з бензиновим двигуном. А в деяких випадках навіть краще. На жаль, українці ще не зрозуміли цього, адже кількість MG 4 на наших дорогах ще мізерна. Тому тим, хто любить динамічну їзду, варто придивитися: адже це один з небагатьох нових автомобілів, а електричних й поготів, який коштує менше мільйона гривень.

Простіша версія MG 4 STD стартує з 991 тис грн. Вона не так багато оснащена електронними помічниками та має дещо гірший запас ходу, ніж тестова машина в комплектації Luxury, але розганяється так само швидко.

Авто, що було у нас на тесті, дорожче майже на 200 тисяч грн, має краще обладанння, більшу батарею, тому може проїхатти на одному заряді 435 км. Повноприводна версія X Power AWD з двома моторами на 435 сил ще на 100 тисяч дорожча за Luxury, однак це вже справжній спорткар, тож доплата невелика.

Зараз за мільйон гривень в Україні можна купити хіба що неофіційну Honda Dongfeng MNV, привезену з Китаю. Офіційний Nissan Leaf коштує вже 1,44 млн, однак має меншу батарею та запас ходу. Найпопулярніший в Україні електромобіль Volkswagen ID.4 з порівняним запасом ходу коштує десь 1,2 млн, однак це вже точно не гарячий хетчбек, він до офіційного представника VW в Україні не має жодного відношення.

Величезна перевага MG 4 саме в тому, що він продається офіційними дилерами заводу-виробника. А це означає, що роз'єми для зарядки тут європейські, не треба жодних перехідників з китайських стандартів. Також діє гарантія на 7 років або 150 тисяч кілометрів, працює реальна сервісна підтримка та в дилерів наявні запчастини. А саме з таким проблемами стикаються власники у «сірих» електромобілів.