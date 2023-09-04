19:40, 4 сентября 0

Этот электрический хэтчбек настолько запал в душу европейцам, что стал самым популярным в Европе автомобилем, сделанным в Китае. Попробуем узнать, почему.

Несмотря на постоянные угрозы завоевать мир, китайские автопроизводители получили смехотворно малую долю рынка в развитых странах. К примеру, в Евросоюзе за первые 4 месяца 2023 года их рыночная доля составляет всего 2%. Причем две трети из них занимает бренд MG! Кроме того, самой массовой из них стала модель MG 4, которая в рейтинге продаж новых электромобилей апреля 2002 года занимает 7 место, опередив Dacia Spring, Fiat 500e, BMW i4, Renault Megane E и даже Tesla Model 3. За первые четыре месяца MG 4 вошел в ТОП-10 с результатом 17 тысяч проданных единиц. Это тем более поражает, что бренд MG пока не присутствует в десяти европейских странах.

Конечно, многие европейцы не воспринимают MG в качестве «китайца». Легендарная британская марка Morris Garages еще осталась в памяти европейцев, особенно в Туманном Альбионе. Кроме того, владелец MG Motors, китайский концерн SAIC, развивает бренд как европейский – он даже не продается в России, чтобы не иметь «белых пятен» в репутации.

Все MG разрабатываются с учетом вкусов европейских покупателей в Шанхае, но с участием дизайн-студии в Лондоне. Поэтому именно в Британии, Нидерландах и Норвегии эти автомобили находят много своих поклонников.

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Козыри на стол!

На самом деле у MG 4 скрыто много козырей. И все они играют в пользу европейцев. Во-первых, размер. Это конкурент Volkswagen Golf, если говорить о традиционных автомобилях с ДВС, и Volkswagen ID.3, если об «электричках». При длине 428 см (это параметры Гольфа) у него на 7 см более длинная колесная база – 270 см.

Во-вторых, тип кузова. Несмотря на моду на кроссоверы, традиционные хэтчбеки еще долго будут удерживать топы в рейтингах продаж. Ну а главное – это умение ездить. А MG 4 делает это совсем не как "китаец", а как настоящий британец. Однако все по порядку.

Снаружи MG 4 имеет стремительный и клиновидный силуэт. Передняя часть даже чуть-чуть похожа на Lamborghini Urus, в миниатюре. Бросаются в глаза клиновидные фары с ярко выраженными вертикальными светодиодами, массивный серый бампер сложной формы.

А еще у этой машины есть активные заслонки на месте радиаторной решетки. Они улучшают аэродинамику, помогают оптимизировать тепловые режимы и увеличивают запас хода. Вообще аэродинамический индекс MG 4 составляет 0,27, а это значительно лучше, чем у того же Urus (Сх=0,34).

И даже если передок кажется чуть-чуть простым с точки зрения дизайна, то задняя часть хэтчбека – это просто клондайк дизайнерских решений. Большой спойлер вверху разделен на две половинки, между которыми повторитель стоп-сигнала. Он на всю ширину дверцы, разделен пополам логотипом MG.

На верхней части среднего спойлера двери светятся необычные красные линии, – производитель говорит, что это созвездие лебедя. Внизу еще один квадратный повторитель стоп-сигнала из мира Формулы 1, и все это прикрыто диффузором углеродного цвета.

Под капотом MG4 – сразу два бачка для охлаждающей жидкости. Блок предохранителей, маленький аккумулятор и большой пластмассовый корпус климатической системы. И больше ничего – мотор ведь у этой версии сзади, и привод задний. Так удалось добиться идеального распределения загрузки по осям – 50 на 50. В багажнике нет запасного колеса, только комплект для ремонта проколов, однако размер отсека немаленький – 363 л.

Больше информации о MG 4 EV

Электронный минимализм

В салоне MG 4 – простота и минимализм. Это касается как дизайна, так и материалов обивки. Конечно, аналоговых приборов вы здесь не увидите. Перед водителем – 7-дюймовая цифровая приборная панель, а в центре салона – дисплей на 10,2 дюйма.

Пространства для ног водителя и пассажиров достаточно, а вот сиденья из комбинированных материалов могли бы быть выполнены с большим вниманием к деталям. Качество кожзама и ткани не самое высокое. Они несколько простоваты – я бы после покупки подобрал стильные чехлы.

Центральная консоль имеет оригинальный выступ, на котором установлена шайба-селектор выбора режимов движения. На нем всего три положения – вперед, назад и нейтраль, а паркинг активируется нажатием. Однако режимы не всегда переключаются сразу – иногда нужно дважды нажать педаль тормоза.

Центральный дисплей вызывает неоднозначные эмоции. Меню только на английском (украинский обещают вскоре), а физических кнопок недостаточно. Например, чтобы использовать климат-контроль, нужно перелистать экран и всматриваться в маленькие кнопочки. На ходу это делать сложно. Картинка из камеры заднего вида нормальная, несколько искривленная и довольно тусклая, в солнечную погоду плохо видна. Да и чувствительность сенсорного экрана могла бы быть и лучше.

Тестовая комплектация Luxury неплохо оснащена. Есть беспроводная зарядка, подогрев сидений, контроль слепых зон и перекрестного движения сзади, камера кругового обзора, система полуавтономного вождения, автоматический дальний свет. Хотя даже в стандарте есть активный круиз-контроль и два цифровых дисплея.

Электрическая платформа означает отсутствие трансмиссионного тоннеля. Но третий пассажир на втором ряду лишний – на него даже не отформатировано место. В общем, простора не так много, но заходить удобно – дверь открывается на большой угол. На спинках сидений есть карманы, где можно спрятать телефоны и маленькие купюры, USB-порт, хотя нет подлокотника.

Интересно, что кабель заряда не продается вместе с машиной. Конечно, на общественных зарядках его и не нужно. Тем более что разъемы здесь европейские – «медленный» Type2 и быстрый CCS Combo. Однако для домашнего зарядного устройства кабели можно докупить.

Самый дешевый для сети 220 вольт и тока 2,5 кВт в час стоит 19 тысяч грн. С ним для полной зарядки нужно почти 20 часов – много. Трехфазный «шнурок» дает максимум 22 кВт/ч и стоит 44 тысячи. А на 150-киловаттной зарядке электромобиль может «втянуть» от 10 до 80 процентов за 35 мин.

Кстати говоря первый электрический родстер MG Cyberster представлен в Великобритании

В более простой версии STD аккумулятор литий-железо-фосфатный на 51 киловатт-час, а в более мощной версии на 64 кВт – литий-ионный. Важно, что у обоих есть система охлаждения и подогрева аккумулятора.

А еще MG4 может исполнять роль большого павер-банка – на выходной мощности 2,2 кВт питать любое внешнее устройство. Это важно накануне следующей зимы, которую обещают тяжелой для нашей энергосистемы.

Электрические данные

Запас хода зависит от режима. Если мы говорим о тестовой версии на 64 кВт, то после полной зарядки машина показывает в экологичном режиме 440 км, а в спортивном – 420. Включенный климат-контроль в жару «съедает» еще 10-20 км хода. А реальный средний расход энергии во время нашего теста составлял 18 кВт/ч на 100 км. То есть, полного заряда реально хватает на 350 км, и это тоже немало.

Если заправлять эти 63 кВт-ч на дому по тарифу 2,64 кВт, то «полный бак» стоит 166 грн. На сегодняшний день это как три литра бензина. А куда на трех литрах заедешь? То-то и оно.

Кнопки запуска автомобиля нет. Надо только сесть в машину, нажать тормоз и перевести колесо в режим D или R. На дисплее высветилось Ready, – можно ехать. Чтобы машина «уснула», нужно нажать «паркинг» и выйти из нее.

Конечно, на низких скоростях в машине абсолютная тишина, даже электромотор не слышно. А уж на высоких, где-то за 140, такое впечатление, что мотор будто вибрирует.



А теперь перейдем к главному: за что именно европейцы и британцы выбирают MG 4? Они любят автомобили с характером, которые умеют ездить быстро, азартно и доставлять удовольствие от этого процесса. А по точности и удобству быстрой, подчеркиваю, именно быстрой езды, это одна из лучших машин, на которых приходилось ездить в последнее время.

MG 4 едет не хуже заряженных хэтчбеков, того же VW Golf GTi или Ford Focus ST! Для этого у хэтчбека низкий центр масс, идеальное распределение веса по осям, небольшой клиренс в 150 мм. Элементы подвески размещены на алюминиевом подрамнике, что положительно сказывается во время управления.

На самом деле – еще быстрее!

Заводские характеристики утверждают, что до первой сотни MG 4 в версии Luxury мощностью 150 кВт разгоняется за 7,9 секунды (STD даже на 0,2 быстрее, хотя мощность на 25 кВт меньше). У обоих крутящий момент 2500 Нм, причем с нуля оборотов. Наши тесты показали, что у MG 4 динамика разгона даже лучше – за 7,5 секунды до сотни. Максимальная скорость – 160 км/ч, хотя на спидометре были и цифры 172 км/ч.

Полноприводная версия XPower AWD – вообще настоящий болид: до сотни разгоняется за 3,8 секунды. Однако даже средняя комплектация не медленная: машина мгновенно реагирует на педаль газа и разгоняется с любой скорости. У электромобиля ведь нет никаких задержек на работу трансмиссии или турбоям. Тот, кто ездит динамично, оценит: водитель всегда контролирует тягу в пределах доли секунды. Например, увидел щель в трафике, нажал на педаль – и ты уже там.

Благодаря тому, что хэтчбек оснащен задним приводом, передние колеса не получают дополнительной нагрузки, поэтому управление очень острое и точное. Возможно, руль не столь информативный, как у немецких горячих хэтчей, но очень близко к ним.

Оснащенный новейшей тормозной системой Continental, премиальными шинами того же концерна и дисковыми тормозами на всех колесах, MG4 не только хорошо разгоняется, но и уверенно тормозит. Причем ABS срабатывает в последний момент, так что водитель контролирует автомобиль до полной остановки. К тому же электромобиль позволяет в обычном темпе почти не пользоваться тормозами. Система рециркуляции кинетической энергии (KERS) MG4 имеет три уровня: легкий, средний и тяжелый. Его можно выставить в зависимости от стиля вождения, для этого необходимо заходить в центральное меню.

У MG4 обе подвески полностью независимы, по поведению они очень похожи на немецкие хэтчбеки: собранные, эластичные и понятные, крены небольшие, машина хорошо цепляется в поворотах. И при этом в меру комфортна.

MG учит пользоваться поворотниками. Если пересек разметку без поворота, руль «толкается», чтобы ехал прямо. Причем гораздо сильнее, чем современные европейские автомобили. Также в нем есть активный климат-контроль, автоматический дальний свет и системы безопасности, которые предупреждают о слишком опасном приближении к автомобилю и даже резко останавливают машину, если во время движения задним ходом в «мертвой зоне» проходит человек.

Комплектации MG 4 EV можно посмотреть здесь

MG 4 и конкуренты

Таким образом, становится понятной любовь европейцев к MG 4: за сравнительно небольшую цену она ездит как заряженный хэтчбек с бензиновым двигателем. А в некоторых случаях даже лучше. К сожалению, украинцы еще не поняли этого, ведь количество MG 4 на наших дорогах еще небольшое. Поэтому тем, кто любит динамичную езду, стоит присмотреться: ведь это один из немногих новых автомобилей, а электрических и подавно, который стоит меньше миллиона гривен.

Более простая версия MG 4 STD стартует с 991 тыс грн. Она не так богато оснащена электронными помощниками и имеет несколько меньший запас хода, чем тестовая машина в комплектации Luxury, но разгоняется так же быстро.

Автомобиль, который был у нас на тесте, дороже почти на 200 тысяч грн, имеет лучшее оборудование, большую батарею, поэтому может проехать на одном заряде 435 км. Полноприводная версия X Power AWD с двумя моторами на 435 сил еще на 100 тысяч дороже Luxury, однако это уже настоящий спорткар, так что доплата невелика.

Сейчас за миллион гривен в Украине можно купить разве что неофициальную Honda Dongfeng MNV, привезенную из Китая. Официальный Nissan Leaf стоит уже 1,44 млн., однако имеет меньшую батарею и запас хода. Самый популярный в Украине электромобиль Volkswagen ID.4 со сравнительным запасом хода стоит где-то 1,2 млн, однако это уж точно не горячий хэтчбек, к тому же он к официальному представителю VW в Украине не имеет никакого отношения.

Огромное преимущество MG4 именно в том, что он продается официальными дилерами завода-производителя. А это значит, что разъемы для зарядки здесь европейские, не нужны никакие переходники из китайских стандартов. Также действует гарантия на 7 лет или 150 тысяч километров, работает реальная сервисная поддержка и у дилеров есть запчасти. А именно с такими проблемами сталкиваются владельцы «серых» электромобилей.