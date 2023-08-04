Компания обнародовала официальную позицию по работе на российском рынке.

MG Motor, известный автомобильный бренд с богатой историей, начиная с момента основания в 1924 году в Лондоне, Великобритания, подтверждает свою позицию по поводу отсутствия официальных дилеров или присутствия на российском рынке.

Эта позиция распространяется на прошлое, настоящее и будущее, поскольку у MG Motor нет планов по началу операций, включая продажи, рекламу или сервисную поддержку для автомобилей MG в России.

MG Motor глубоко сочувствует людям, пострадавшим от войны в Украине, и верит в скорейшее восстановление гражданской жизни и деловой активности, считая Украину одним из рынков с большим потенциалом для бренда MG в Восточной Европе.

Бренд MG, как «основная сила» SAIC Group, ведущей китайской автомобильной компании, постоянно расширяет свое присутствие во всем мире и представлен в более чем 100 странах. В 2022 году глобальные годовые продажи бренда MG превысили 660 000 автомобилей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и успешно достигли «четырех последовательных лет лидерства по продажам за рубежом», войдя в ТОП-10 в почти 20 странах, таких как Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Таиланд и Чили. В первой половине этого года бренд MG продал 115 000 автомобилей в Европе, что на 143% больше, чем в прошлом году, причем более 50% приходится на новые автомобили; мировые продажи достигли 370 тысяч автомобилей, что на 40% больше, чем в прошлом году. В 2023 году Европа станет первым зарубежным региональным рынком SAIC “класса 200 000 автомобилей”, поэтому SAIC планирует построить завод в этом регионе.

В 2023 году глобальный объем продаж бренда MG "нацелится" на 800 000 единиц; в 2024 году бренд MG приложит все усилия, чтобы достичь «миллионной цели» глобального годового объема продаж.

Также интересно первый электрический родстер MG Cyberster представлен в Европе.

MG Motor остается преданной своей глобальной стратегии роста, сосредотачиваясь на поставках высококачественных автомобилей, объединяющих стиль, инновации и надежность для клиентов по всему миру. Благодаря своей приверженности к совершенству MG Motor надеется на дальнейший рост и успех на рынках по всему миру.

ООО "Виннер Импортс Украина" является официальным дистрибьютором MG Motor в Украине с 2021 года и играет важную роль в обеспечении украинских потребителей доступом к автомобилям MG Motor, включая сервисную и гарантийную поддержку. ООО "Виннер Импортс Украина" активно поддерживает развитие Украины и Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования и благотворительные организации, а объем материальной и финансовой поддержки сегодня составляет уже более 144 млн грн.