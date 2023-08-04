Компанія оприлюднила офіційну позицію щодо роботи на російському ринку.

MG Motor, добре відомий автомобільний бренд із багатою історією, починаючи з моменту заснування в 1924 році в Лондоні, Великобританія, підтверджує свою позицію щодо відсутності офіційних дилерів або присутності на російському ринку.

Ця позиція поширюється на минуле, сьогодення та майбутнє, оскільки MG Motor не має планів щодо початку операцій, включаючи продажі, рекламу чи сервісну підтримку для автомобілів MG у росії.

MG Motor глибоко співчуває людям, які постраждали від війни в Україні, і вірить у швидке відновлення цивільного життя та ділової активності, вважаючи Україну одним із ринків з великим потенціалом для бренду MG у Східній Європі.

Бренд MG, як «основна сила» SAIC Group, провідної китайської автомобільної компанії, невпинно розширює свою присутність у всьому світі і наразі представлений у понад 100 країнах. У 2022 році глобальні річні продажі бренду MG перевищили 660 000 автомобілів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і успішно досягли «чотирьох послідовних років лідерства з продажу за кордоном», увійшовши до ТОП-10 у майже 20 країнах, таких як Австралія, Нова Зеландія, Мексика, Таїланд і Чилі. У першій половині цього року бренд MG продав 115 000 автомобілів у Європі, що на 143% більше, ніж у минулому році, причому понад 50% припадає на нові автомобілі; світові продажі досягли 370 000 автомобілів, що на 40% більше, ніж у минулому році. У 2023 році Європа стане першим закордонним регіональним ринком SAIC «класу 200 000 автомобілів», тому SAIC планує побудувати завод у цьому регіоні.

У 2023 році глобальний обсяг продажів бренду MG «націлиться» на 800 000 одиниць; у 2024 році бренд MG докладе всіх зусиль, щоб досягти «мільйонної мети» глобального річного обсягу продажів.

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MG Motor залишається відданою своїй глобальній стратегії росту, зосереджуючись на постачанні високоякісних автомобілів, які поєднують стиль, інновації та надійність, для клієнтів у всьому світі. Завдяки своїй відданості досконалості MG Motor сподівається на подальше зростання та успіх на ринках по всьому світу.

ТОВ "Віннер Імпортс Україна" є офіційним дистриб'ютором MG Motor в Україні з 2021 року і виконує важливу роль у забезпеченні українських споживачів доступом до автомобілів MG Motor включаючи сервісну та гарантійну підтримку. ТОВ "Віннер Імпортс Україна" активно підтримує розвиток України та Збройні Сили України, інші військові формування та благодійні організації, а обсяг матеріальної та фінансової підтримки на сьогодні становить вже понад 144 млн грн.