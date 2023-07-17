Перед стартом продаж у 2024 році MG Cyberster планує дебют на Фестивалі швидкості у Гудвуді. Плани амбіційні – ще до виходу родстера Tesla забрати покупців у його прихильників.

MG вперше показала електричний родстер Cyberster на фестивалі швидкості у Гудвуді 13-16 липня. У продаж в Європі та Китаї він надійде всього через кілька місяців.

Cyberster стане одним з перших електромобілів із відкидним верхом. Найбільшим ринком збуту автомобіля британського бренду, що нині належить китайській компанії SAIC, будуть країни Європи.

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Cyberster пропонуватиметься з одним і двома двигунами, при цьому базова задньопривідна версія матиме 310 к.с., а версія з двома двигунами – до 536 к.с. Також передбачається кілька варіантів акумуляторів: менший з двох пропонує 64 кВт*г, який дозволить пройти під 480 км, а більший блок на 77 кВт*г розрахований на пробіг 595 км.

MG показала серійний інтер'єр Cyberster з трьома інформаційно-розважальними екранами, розкішним інтер'єром. Фото: MG

Виробник акцентує увагу на технологічному інтер'єрі з трьома екранами, розташованими в єдиному закругленому компонуванні, а також звичайному кермі на відміну від концепту. Серійна версія зберегла двері-ножиці, що надає родстеру відтінок суперкара.

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Очікується, що ця модель коштуватиме 70 000 доларів у Європі. А ось у Китаї, де вона також піде в продаж наступного року, стартова ціна доступніша – від 40 000 доларів. Однак це тільки приблизна вартість, фактичний цінник виробник озвучить ближче до прем’єри моделі.