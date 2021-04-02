Британсько-китайська марка представила попередній огляд концепту, який офіційно дебютує на автошоу в Шанхаї 19–28 квітня.

MG Cyberster – це повністю електричний дводверний концепт спортивного автомобіля з запасом ходу більше 800 кілометрів та цікавими рішеннями. Концерн SAIC випустить такий електрокар за умови, що збере достатньо коштів у ході краудфандінгової кампанії.

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Концепт MG Cyberster розроблений в Лондонському Центрі розширеного дизайну MG. У його дизайні можна знайти певні риси класичного MGB Roadster, такі як округлі фари та тонкий дизайн решітки радіатора. Фари отримали назву “Чарівне око”, оскільки вони відкриваються, при увімкненні автомобіля.

Інші основні моменти дизайну включають світлодіодну стрічку “лазерного поясу”, яка проходить через борт автомобіля аж до дверей, двоступеневу плечову лінію, пласку задню частину та світлодіодні задні ліхтарі, що мають графіку, схожу на британський прапор.

“Cyberster – це смілива заява, яка глибоко заглядає у майбутнє MG, торкаючись нашої спадщини, але, що важливіше, спираючись на наші найсучасніші технології та вдосконалений дизайн. Спортивні автомобілі – це життєва сила ДНК MG, і Cyberster – надзвичайно захоплююча концепція для нас”, – заявив Карл Готем, директор SAIC Design Advanced London.

Передбачається, що повністю електрична архітектура Cyberster забезпечить пробіг у 800 кілометрів, а також дозволить розігнатися з нуля до 100 кілометрів на годину за 3 секунди. Ще однією цікавою особливістю є підключення 5G.

MG обіцяє випустити електричний родстер Cyberster за умови, якщо у ході краудфандінгу він збере не менше 50 мільйонів юанів – це 7,6 мільйона доларів або 211,5 мільйона гривень.

Фото: концепт MG Cyberster / MG