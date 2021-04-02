Родстеру MG Cyberster для выхода в серию нужно собрать 7,6 миллиона долларов, и китайская марка представила предварительный обзор концепта, который официально дебютирует на автошоу в Шанхае 19–28 апреля.

MG Cyberster – это полностью электрический двухдверный концепт спортивного автомобиля с запасом хода более 800 километров и интересными решениями. Концерн SAIC выпустит такой электрокар при условии, что соберет достаточно средств в ходе краудфандинговой кампании.

Смотрите также: Kia EV6 GT представлен официально: 577 электрических сил и впечатляющее ускорение

Концепт MG Cyberster разработан в Лондонском Центре расширенного дизайна MG. В его дизайне можно найти определенные черты классического MGB Roadster, такие как округлые фары и тонкий дизайн решетки радиатора. Фары получили название “Волшебный глаз”, поскольку они открываются, при включении автомобиля.

Другие основные моменты дизайна включают светодиодную ленту “лазерного пояса”, которая проходит через борт автомобиля вплоть до дверей, двухступенчатую плечевую линию, плоскую заднюю часть и светодиодные задние фонари, имеющие графику, похожую на британский флаг.

“Cyberster – это смелое заявление, которое глубоко заглядывает в будущее MG, касаясь нашего наследия, но, что более важно, опираясь на наши передовые технологии и улучшенный дизайн. Спортивные автомобили – это жизненная сила ДНК MG, а Cyberster – чрезвычайно захватывающая концепция для нас”, – сказал Карл Готэм, директор SAIC Design Advanced London.

Предполагается, что полностью электрическая архитектура Cyberster обеспечит пробег в 800 километров, а также позволит разогнаться с нуля до 100 километров в час за 3 секунды. Еще одной интересной особенностью является подключение 5G.

MG обещает выпустить электрический родстер Cyberster при условии, если в ходе краудфандинга он соберет не менее 50 миллионов юаней – это 7,6 миллиона долларов или 211,5 миллиона гривен.

Фото: концепт MG Cyberster / MG