Перед стартом продаж в 2024 году MG Cyberster планирует дебют на Фестивале скорости в Гудвуде. Планы амбициозны – еще до выхода родстера Tesla забрать у него покупателей.

MG презентует свой первый электрический родстер Cyberster на фестивале скорости в Гудвуде, в продажу в Европе и Китае он пойдет всего через несколько месяцев.

Cyberster станет одним из первых электромобилей с откидным верхом. Крупнейшим рынком сбыта автомобиля некогда британского бренда, принадлежащего ныне китайской компании SAIC, будут страны Европы.

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Cyberster будет предлагаться с одним и двумя двигателями, при этом базовая заднеприводная версия будет иметь 310 л.с., а версия с двумя двигателями – до 536 л.с. Также предполагается несколько вариантов аккумуляторов: меньший из двух предлагает 64 кВт*ч, который позволит пройти под 480 км, а больший блок на 77 кВт*ч рассчитан на пробег 595 км.

MG показала серийный интерьер Cyberster с тремя информационно-развлекательными экранами и роскошным интерьером. Фото: MG

Из интересной новизны Cyberster производитель акцентирует внимание на технологическом интерьере с тремя экранами, расположенными в единой закругленной компоновке, и обычное рулевое колесо в отличие от концепта. Серийная версия сохранила дверь-ножницы, придающую родстеру оттенок суперкара.

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Ожидается, что эта модель обойдется в 70 000 долларов в Европе. А вот в Китае, где она также пойдет в продажу в следующем году, стартовая цена более доступна – с 40 000 долларов. Однако это только приблизительная стоимость, фактический ценник производитель озвучит поближе к премьере модели.