Попри величезні амбіції китайських автовиробників, їх частка в Європі мізерна, а в США про них навіть не чули.

На Заході багато говорять про потенціал китайських автомобілів. Конкурентоспроможні ціни та покращення якості – їхня найкраща зброя, щоб завоювати пристойну частку ринку за межами Китаю. Багато хто стверджує, що це загроза для традиційних виробників у Європі та США. Але чи справді відбувається ця масова китайська хвиля?

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Перш ніж відповісти на це питання, важливо домовитися про визначення китайської машини. Азійський гігант швидко стає потужним експортером автомобілів завдяки величезним виробничим потужностям, відносно низькій заробітній платі та тому, що він багато чому навчився у західних виробників протягом щонайменше 20 років. Сьогодні автомобільна промисловість Китаю може легко стати світовим експортером номер один, випередивши Японію.

Однак більшість експортованих автомобілів виробляються компаніями зі штаб-квартирами на заході. Tesla, BMW, Volvo, Smart, Polestar, Dacia, Buick, Chevrolet, Lincoln і Lotus – це бренди, які виробляють автомобілі в Китаї та експортують їх на такі ринки, як Європа та США. Навіть якщо це автомобілі, вироблені в Китаї, навряд чи можна їх вважати китайськими.

Динаміка продажів китайських авто в Європі. Джерело: Мотор1



З іншого боку, є автомобілі, вироблені власне китайськими компаніями. Вони в основному призначені для внутрішнього ринку (а він там має обсяг від 25 до 28 мільйонів одиниць на рік). Справді китайські автомобілі – це ті, які робляться там починаючи від проєктування до кінцевого виробництва. Це такі бренди, як Changan, BYD, MG, Chery, Haval, NIO, Xpeng, JAC, Hongqi, Dongfeng, Wuling та багато інших.

До речі Китай вже став найбільшим експортером автомобілів у світі

Сьогоднішня реальність показує, що ця група "чистих" китайських брендів далека від того, щоб бути основним гравцем на європейському ринку, не кажучи вже про те, що вона повністю відсутня в Сполучених Штатах. Згідно з останніми даними JATO, на китайські бренди припадає лише 2 відсотки від загальної кількості реєстрацій нових легкових автомобілів у Європі до квітня 2023 року.

Це еквівалентно 85 900 одиницям, зареєстрованим у період з січня по квітень. У відсотковому співвідношенні це вражаюче 102-відсоткове зростання в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Але, незважаючи на збільшення пропозиції та відносно конкурентні ціни, європейські споживачі все ще неохоче ставляться до цих нових брендів.

Частка китайських брендів на європейському авторинку. Джерело: Мотор1

Цікавим фактом результатів в Європі за перші чотири місяці цього року є значна частка бренду MG. На цей бренд припадає трохи більше двох третин обсягу китайських автобрендів, або 59 200 одиниць. MG стрімко піднімається вгору, особливо в сегменті електромобілів. Один з лідерів сегменту – MG 4, який у квітні увійшов до європейського топ-10 електромобілів.

Своє стрімке зростання MG базує не лише на привабливих автомобілях, а й на розігруванні західної карти через бренд, який досі вважається британським. Всі авто під брендом MG розробляються і виробляються в Китаї, але позиціонує себе як британський автомобільний бренд. Можливо, саме тому їй вдалося знайти кращі позиції у Європі та власне Великобританії, ніж її китайським колегам.

Частка бренду MG продажах китайських авто в Європі. Джерело: Мотор1

Відкритим залишається питання, скільки часу знадобиться китайським брендам, щоб вирішити репутаційні проблеми, які вони мають за кордоном. Ціноутворення може бути хорошим способом залучення клієнтів. Але тільки цього буде недостатньо, щоб змінити негативне сприйняття китайських автомобілів, яке склалося у багатьох людей по всьому світу.

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