Ризик виникає через пів години після перебування у салоні.

Китайські вчені з'ясували, що запах нової машини може спричинити смертельні захворювання. Вони провели дослідження, під час якого вивчали неназваний гібридний позашляховик, в інтер'єрі якого є безліч пластику, штучної шкіри та тканинних елементів.

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За даними експертів, комбінація цих матеріалів виробляє небезпечні для здоров'я речовини, включаючи бензол та формальдегід, які можуть спричинити рак, гострий мієлоїдний лейкоз та інші серйозні захворювання.

Вчені вивчали неназваний новий гібридний позашляховик упродовж 12 днів. Оскільки в Китаї майже не продають імпортні автомобілі, з великою часткою вірогідності можна припустити, що він був вироблений саме в КНР. На час експерименту автомобіль припаркували далеко від інших транспортних засобів, щоб їх вихлопи не заважали дослідженню. За цей час у салоні фіксували виділення 20 хімічних речовин. При цьому концентрація деяких із них виявилася дуже високою.

Вчені зафіксували високий рівень виділення бензолу, формальдегіду та ацетальдегіду в салоні машини. Незважаючи на те, що кількість хімічних речовин не перевищила межі китайського стандарту безпеки, експерти повідомили, що одночасне виділення речовин може спровокувати розвиток раку вже через півгодини перебування в салоні. Крім онкологічних захворювань, ці хімічні речовини можуть спричинити запаморочення, віддишку та нудоту у пасажирів.