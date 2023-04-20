Риск возникает спустя полчаса после пребывания в салоне.

Китайские ученые выяснили, что запах новой машины может вызвать смертельные заболевания. Они провели исследование, в ходе которого изучали неназванный гибридный внедорожник, в интерьере которого есть множество пластика, искусственной кожи и тканевых элементов.

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По данным экспертов, комбинация этих материалов производит опасные для здоровья вещества, включая бензол и формальдегид, которые могут вызвать рак, острый миелоидный лейкоз и другие серьезные заболевания.

Ученые изучали новый гибридный внедорожник в течение 12 дней. Поскольку в Китае почти не продают импортные автомобили, с большой долей вероятности можно предположить, что он был произведен именно в КНР. На время эксперимента автомобиль припарковали вдали от других транспортных средств, чтобы их выхлопы не мешали исследованию. За это время в салоне фиксировали выделение 20 химических веществ. При этом концентрация некоторых из них оказалась очень высокой.

Ученые зафиксировали высокий уровень выделения бензола, формальдегида и ацетальдегида в салоне. Несмотря на то, что количество химических веществ не превысило пределы китайского стандарта безопасности, эксперты сообщили, что одновременное выделение веществ может спровоцировать развитие рака уже через полчаса пребывания в салоне. Кроме онкологических заболеваний, эти химические вещества могут вызвать головокружение, одышку и тошноту у пассажиров.