Офіс марки MG, яка належить китайській компанії Nanjing Automobile, анонсував продажі в Україні електричного компактного кросовера MG4 Electric.

Оцінити електромобіль із запасом ходу понад 400 км та «5 зірками» від Euro NCAP українські автомобілісти зможуть через 2-3 місяці. У Європі продажі моделі стартували у четвертому кварталі 2022 року. За деякими даними, українцям кросовер запропонують у «європейській» комплектації.

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Технічно європейський MG4 ідентичний MG Mulan для Китаю. В основі моделі лежить нова масштабована платформа MSP (Modular Scalable Platform) материнської компанії SAIC Motor. Габарити кросовера – 4290 х 1840 х 1500 мм. Об’єм багажного відділення – 363 літри. У салоні достатньо місця для п’ятьох людей.

У Європі MG4 пропонують із акумуляторним блоком ємністю 51 або 64 кВт•год (тип батареї не уточнюється). Запас ходу – 350 та 450 км відповідно. Встановлений на задній осі єдиний електродвигун видає 179 к.с. з батареєю меншої ємності та 204 к.с. – більшої. Надалі очікується повнопривідні модифікації з більш ємними акумуляторними блоками.

Вартість MG4 Electric на українському ринку не називається. Натомість обіцяно 7 років заводської гарантії. У Німеччині цінник кросовера стартує від 28 420 євро, у Франції – від 28 990 євро.

Фішка моделі – в її здатності ділитися електрикою із зовнішніми споживачами. Це йому вдається завдяки наявній функції V2L (vehicle-to-load).