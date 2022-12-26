Офис марки MG, принадлежащей китайской компании Nanjing Automobile, анонсировал продажи в Украине компактного кроссовера MG4 Electric.

Оценить электромобиль с запасом хода более 400 км и 5 звездами от Euro NCAP украинские автомобилисты смогут через 2-3 месяца. В Европе продажи модели стартовали в четвертом квартале 2022 года. По некоторым данным, украинцам кроссовер будет предложен в «европейской» комплектации.

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Технически европейский MG4 идентичен MG Mulan для Китая. В основе модели лежит новая масштабируемая платформа MSP (Modular Scalable Platform) материнской компании SAIC Motor. Габариты кроссовера – 4290 х 1840 х 1500 мм. Объем багажного отделения – 363 литра. В салоне достаточно места для пяти человек.

В Европе MG4 предлагают с аккумуляторным блоком емкостью 51 или 64 кВтч (тип батареи не уточняется). Запас хода – 350 и 450 км соответственно. Установленный на задней оси единственный электродвигатель выдает 179 л.с. с батареей меньшей емкости и 204 л. – большей. В дальнейшем ожидается полноприводная модификация с более емкими аккумуляторными блоками.

Стоимость MG4 Electric на украинском рынке не разглашается. Зато обещано 7 лет заводской гарантии. В Германии ценник кроссовера стартует от 28420 евро, во Франции – от 28990 евро.

Фишка модели – в ее способности делиться электричеством с внешними потребителями. Это ему удается благодаря имеющейся функции V2L (vehicle-to-load).