Dacia Jogger Hybrid 140 витрачає близько 5 л на 100 км та може проїхати до 900 км на одному баку бензину. У кросовера великий багажник, а за доплату доступний третій ряд сидінь.

Лінійку Dacia Jogger 2023 поповнить версія Hybrid 140. Недорогий гібридний кросовер буде доступний для замовлення з січня, а його вартість становитиме 24 600 євро. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

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Нова Dacia Jogger Hybrid 140 була представлена восени на автошоу у Парижі. Сімейний кросовер оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном і невеликим електродвигуном, що сумарно розвивають 140 к. с. та 205 Н∙м.

Гібрид Dacia Jogger на 40% економічніший за 1,0-літрову бензинову версію — витрачає близько 5 л/100 км у змішаному циклі. Повного бака вистачає, щоб проїхати 900 км, а ось на електротязі кросовер їздити не може, адже у нього невелика батарея на 1,2 кВт∙год. Зате це перша версія моделі з варіатором, раніше Jogger був доступний виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.

Ще одним нововведенням стала віртуальна панель приладів у салоні. Як і всі Dacia Jogger 2023, гібрид запропонований у версіях на 5 та 7 місць. З двома рядами сидінь об'єм багажника становить 708 л, а зі складеними задніми кріслами — 1819 л.

Коли модель буде доступна в Україні, невідомо.