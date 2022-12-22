Dacia Jogger Hybrid 140 тратит около 5 л на 100 км и может проехать до 900 км на одном баке бензина. У кроссовера большой багажник, а за доплату доступен третий ряд сидений.

Линейку Dacia Jogger 2023 пополнит версия Hybrid 140. Недорогой гибридный кроссовер будет доступен для заказа с января, а его стоимость составит 24 600 евро. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

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Новая Dacia Jogger Hybrid 140 была представлена осенью на автошоу в Париже. Семейный кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и небольшим электродвигателем, суммарно развивающим 140 л. и 205 Н∙м.

Гибрид Dacia Jogger на 40% экономичнее 1,0-литровой бензиновой версии — тратит около 5 л/100 км в смешанном цикле. Полного бака хватает, чтобы проехать 900 км, а вот на электротяге кроссовер ездить не может, у него ведь небольшая батарея на 1,2 кВт∙ч. Зато это первая версия модели с вариатором, ранее Jogger был доступен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

Еще одним новшеством стала виртуальная приборная панель в салоне. Как и все Dacia Jogger 2023, гибрид предложен в версиях на 5 и 7 мест. С двумя рядами сидений объем багажника составляет 708 л, а со сложенными задними креслами – 1819 л.

Когда модель будет доступна в Украине, неизвестно.