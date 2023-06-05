Несмотря на огромные амбиции китайских автопроизводителей, их доля в Европе небольшая, а в США о них даже не слышали.

На Западе много говорят о потенциале китайских автомобилей. Конкурентоспособные цены и улучшение качества – их лучшее оружие, чтобы завоевать приличную долю рынка за пределами Китая. Многие утверждают, что это угроза традиционным производителям в Европе и США. Но действительно ли происходит эта массовая китайская волна?

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Прежде чем ответить на этот вопрос, важно договориться об определении китайской машины. Азиатский гигант быстро становится мощным экспортером автомобилей благодаря огромным производственным мощностям, относительно низкой заработной плате и тому, что он многому научился у западных производителей не менее 20 лет. Сегодня автомобильная промышленность Китая может легко стать мировым экспортером номер один, опередив Японию.

Однако большинство экспортируемых автомобилей производятся компаниями со штаб-квартирами на мероприятии. Tesla, BMW, Volvo, Smart, Polestar, Dacia, Buick, Chevrolet, Lincoln и Lotus – это бренды, производящие автомобили в Китае и экспортирующие их на такие рынки, как Европа и США. Даже если это автомобили, произведенные в Китае, то их вряд ли можно считать их китайскими.

Динамика продаж китайских автомобилей в Европе. Источник: Мотор1

Кроме того, есть автомобили, производимые собственно китайскими компаниями. Они в основном предназначены для внутреннего рынка (а он там имеет объем от 25 до 28 миллионов единиц в год). Действительно китайские автомобили – это те, которые делаются там, начиная от проектирования до конечного производства. Это такие бренды, как Changan, BYD, MG, Chery, Haval, NIO, Xpeng, JAC, Hongqi, Dongfeng, Wuling и многие другие.

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Сегодняшняя реальность показывает, что эта группа "чистых" китайских брендов далека от того, чтобы являться основным игроком на европейском рынке, не говоря уже о том, что она полностью отсутствует в Соединенных Штатах. Согласно последним данным JATO, на китайские бренды приходится всего 2 процента от общего количества регистраций новых легковых автомобилей в Европе до апреля 2023 года.

Это эквивалентно 85 900 единицам, зарегистрированным в период с января по апрель. В процентном соотношении это поразительный 102-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Но несмотря на увеличение предложения и относительно конкурентные цены, европейские потребители все еще неохотно относятся к этим новым брендам.

Доля китайских брендов на европейском авторынке. Источник: Мотор1

Интересным фактом результатов в Европе за первые четыре месяца этого года является значительная доля бренда MG. На этот бренд приходится не более двух третей объема китайских автобрендов, или 59 200 единиц. MG стремительно поднимается вверх, особенно в сегменте электромобилей. Один из лидеров сегмента – MG 4, вошедший в апреле в европейский топ-10 электромобилей.

Свой стремительный рост MG базирует не только на привлекательных автомобилях, но и на разыгрывании западной карты бренда, который до сих пор считается британским. Все автомобили под брендом MG разрабатываются и производятся в Китае, но позиционирует себя как британский автомобильный бренд. Возможно, именно поэтому ей удалось найти лучшие позиции в Европе и Великобритании, чем ее китайским коллегам.

Доля бренда MG продажам китайских авто в Европе. Источник: Мотор1

Открытым остается вопрос, сколько времени понадобится китайским брендам, чтобы решить репутационные проблемы, которые у них есть за рубежом. Ценообразование может быть хорошим способом привлечения клиентов. Но только этого будет недостаточно, чтобы изменить негативное восприятие китайских автомобилей, сложившееся у многих людей по всему миру.

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