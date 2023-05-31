Металл под краской поржавел, хотя автомобиль прошел всего 5500 км.

Фотографии с ржавым автомобилем BAIC распространены в сообществе “Киев Автомобильный”. На фото видно, что одна из дверей полностью поржавела под краской, на другой – краска отшелушилась лишь снизу. Однако неизвестно, в каком состоянии часть двери и другие кузовные детали.

Автор сообщения утверждает, что на фото автомобиль BAIC, выпущенный в 2000 году, прошедший всего 5 500 км. Автомобили BAIC EU5 в Украине мало распространены, их приобрели всего несколько единиц.

Кстати говоря запах внутри нового китайского авто может вызвать рак

Проблема с плохой антикоррозионной защитой китайских автомобилей известна давно – машины, завезенные в первую волну импорта из КНР в 2008 – 2012 годах, уже серьезно погнили. На улицах или свалках в Украине можно увидеть седаны Chery Amulet или пикапы Great Wall с гнилыми дверями, крыльями и даже порогами.

Продавцы китайских автомобилей в Украине утверждают, что культура производства в КНР с тех пор существенно выросла, однако, как видно из этого примера, не всегда.