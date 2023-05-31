Метал під фарбою поржавів, хоча авто пройшло всього 5 500 км.

Світлини з іржавим автомобілем BAIC поширені в спільноті "Київ Автомобільний". На фото видно, що одна з дверей повністю поіржавіла під фарбою, на іншій – фарба відлущилась лише знизу. Однак невідомо, в якому стані частина дверей та інші кузовні деталі.

Автор допису стверджує, що на фото автомобіль BAIC, випущений у 2000 році, який пройшов всього 5 500 км. Автомобілі BAIC EU5 в Україні мало розповсюджені, їх придбали всього кілька одиниць.

До речі запах всередині нового китайського авто може викликати рак

Проблема з поганим антикорозійним захистом китайських автомобілів відома давно – машини, які були завезені в першу хвилю імпорту з КНР у 2008 – 2012 роках, вже серйозно погнили. На вулицях чи звалищах в Україні можна побачити седани Chery Amulet чи пікапи Great Wall з гнилими дверима, крилами і навіть порогами.

Продавці китайських автомобілів в Україні стверджують, що культура виробництва в КНР відтоді суттєво виросла, однак, як видно з цього прикладу, не завжди.