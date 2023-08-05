20:11, 5 августа 0

Этот пришелец из другой галактики обладает внеземной внешностью и множеством передовых технологий. А вот умеет ли он ездить так, как учили предки с британским прошлым?

Электрический кроссовер Marvel R значительно отличается от других автомобилей в линейке британского бренда MG. Этот флагман марки создан из чистого листа как электромобиль – от компоновки и дизайна до фирменных особенностей, которые в будущем станут визитными карточками MG.

Внешне он выглядит как пришелец из космоса и вполне возможно, что на нем мог бы ездить один из персонажей вселенной Marvel, придуманной американскими кинопродюсерами. Но сейчас он ездит дорогами Украины, и привлекает взгляды многих водителей и пешеходов.

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Кроссовер-купе, но немного седан

MG Marvel R отличается футуристическим дизайном, особенно если смотреть на него спереди. Узкие светодиодные фары, соединенные световой линией через весь капот и заканчивающиеся крючком – это ходовые огни. Основные фары находятся в массивном бампере, на радиаторнойую решетку нет даже намека. Да, сегодня азиатский автопром часто использует подобные дизайнерские решения, но здесь они гармонично сочетаются с формой кузова.

Из кормы вид более традиционный, однако по стилю похож на фронтальное оформление – снова световая линия через всю ширину кузова, узкие фонари и бампер с большими воздухозаборниками. Выдвигающиеся ручки двери – это уже классика для электромобилей. Но их можно открыть только хватом снизу – иначе не получится.

А вот сбоку и не скажешь, что это кроссовер. Форма кузова стремительна, присуща то ли хэтчбеку, то ли купе-седану. По размерам MG Marvel R относится к классу D-SUV: 467 см в длину и 160 см в высоту. Клиренс немного завышен, но отнюдь не внедорожный – официальные значения этого параметра не разглашаются.

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2:0 не в пользу «Теслы»

Внутри футуристичность продолжается, прежде всего, благодаря огромному дисплею, который наклонен от верхней части торпедо вплоть до подставок под стаканы. Производитель говорит, что его размер 19,4 дюйма, но это только размер дисплея, а он находится на гораздо большем планшете, где размещены еще джойстик переключения передач, несколько сенсорных кнопок и пара физических рычагов.

Да, в этой дисциплине MG Marvel R "переиграл" Tesla Model S с его 17-дюймовым дисплеем. Наклоненным экраном пользоваться удобно, и скорость реакции не вызывает нареканий. Единственное, что хотелось бы меню на родном языке, а не на английском, все-таки это не «серая» машина, а от официального представителя британского бренда.

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В отличие от той же «Теслы», интерьер здесь добротный и исполненный в традициях премиальных бензиновых автомобилей с европейской историей. Современный дизайн торпедо с качественной экокожией и просрочкой, традиционный руль с перфорацией и огромная электронная приборная панель с картой посередине. Все материалы качественные, хорошо подогнаны, не скрипят и приятны на ощупь.

Удобная посадка у Marvel R достаточно легкая, даже спортивная, причем в любом положении виден капот. Это дает ощущение, что машина широкая и даже низкая.

Благодаря длинной колесной базе в 280 см, пассажиры второго ряда чувствуют себя очень комфортно – места как для ног, так и головы “с запасом”. У них нет мультимедийных "забав", но центральный дисплей они видят хорошо. Также придает ощущение пространства огромная стеклянная крыша, которая может открываться.

А вот вещей в Marvel R много не перевезешь. Да, багажника здесь два – спереди и сзади, но они не поражают объемом. В капоте можно положить сумку с автомобильным инвентарем – и забыть о нем (150 л объема). А сзади багажник имеет высокий пол, да и объем как у легковушки В-класса – 357 литров. Причем мы говорим о тестовой заднеприводной машине в комплектации LUX, ведь в полноприводной Performance переднего багажника нет совсем. Да, сиденье можно сложить, и тогда поместится чуть больше – 1396 литров. Но это должен быть узкий груз – не каждая стиральная машина поместится.

Быстрый или рассудительный?

Вот мы и дошли до персонажей Marvel, то есть версий этого электромобиля. Внешне одинаковые, они носят разные характеры. Более почтенный LUX с задним приводом, испытываемый редакторами «Авто24», разгоняется с места до первой сотни за 7,9 секунды. Возможно, на фоне полноприводной Performance с показателем 4,9 секунды это не очень быстро, но на самом деле динамика чувствуется отлично. Да, она не «рвет» с места так резко, как, скажем, Tesla Model S Plaid (напомню, та укладывается в две секундочки). Но линейное ускорение с ходу, когда нужно обогнать попутную машину – очень даже впечатляет. Появилась свободная щель – «ныряешь» туда, и даже «Мустанги» не успевают заполнить место. Особенно, если включил спортивный режим – по реакциям на педаль газа он действительно существенно отличается от «Нормала» и «Эко».

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Во время резкого маневра кузов MG несколько колышится, а на мокром асфальте еще немного «несет хвостом». В то же время в других режимах подвеска комфортна и не вытряхивает из пассажиров душу. Плавность хода как кроссовера со спортивным характером на высоте. К рулю нужно прилагать усилия, но оно информативно – чувствуется, что управляешь тяжелой машиной массой более двух тонн.

На трассе автомобиль настолько хорошо держит дорогу, что скорость «за сотню» ощущаются гораздо меньше, чем у бензиновых кроссоверов. А максималка – целых две сотни! Благодаря двухступенчатой коробке передач на больших скоростях Marvel R, говорят, экономичнее конкурентов. Дополнительная повышенная передача «для трассы» позволяет двигаться при низком использовании энергии.

Глюк или фича?

MG утверждает, что у Marvel R есть «частичный автопилот». Речь идет о нескольких системах помощи водителя, среди которых активный круиз-контроль, автоматическое переключение дальнего света, предупреждение о стремительном приближении к переднему автомобилю с экстренным торможением, автопарковщик, а также активная помощь удержания в полосе движения. Некоторые системы действуют слишком активно. Предупреждение о необходимости тормозить иногда загорается еще задолго до того, как ситуация с приближением к переднему автомобилю становится угрожающей.

А удержание в своей полосе работает достаточно резко, поэтому я бы предпочел его выключить совсем. Как только автомобиль без включенного «поворотника» (а порой и с ним) пытается пересечь сплошную или прерывистую линию разметки, руль буквально вырывается из рук и выравнивает траекторию движения. Иногда это совсем некстати – например, когда объезжаешь яму или даже велосипедиста. Машина насильно выпрямляет себя, но на ее пути может быть настоящая опасность!

Чтобы хотя бы избавиться от "толчков", нужно зайти в меню, найти соответствующую функцию, подтвердить ее деактивацию. Впрочем, при следующем старте она работает снова! Полностью отключить эту функцию невозможно, минимум, что удастся изменить в настройках – чтобы она только звуком сообщала о наезде на разметку. На мой взгляд, с безопасностью переусердствовали. Ведь многим такое вмешательство в процесс управления кажется уже “слишком”.

Еще несколько мелких, но досадных «глюков» наблюдается во время эксплуатации машины. Например, после нажатия кнопки «Старт» сиденье не всегда придвигается к рулю (отъезжает при выходе из машины оно всегда). Музыку после начала движения следует включить самостоятельно. Но когда водитель выходит из салона после окончания движения, она все еще играет. Для кого?

Когда водитель включает поворот и уменьшает скорость, на экране появляется отличная картинка – видео как будто сбоку от машины. Видно, что делается возле колес – удобно, чтобы не наехать на яму или другую опасную вещь. Но ведь эта картинка на весь экран, поэтому одновременно выключается карта навигации! А карта на панели приборов не связана с твоим смартфоном и Apple Car Play! Куда ехать, если впереди несколько перекрестков, а картинка с экрана исчезает только при наборе скорости? Хорошо, что на консоли есть несколько «физических» кнопок и «Home» – одна из них. С ней скорее можно добраться до необходимого меню. К примеру, навигации или обзора камер на 360 градусов.

Кстати, Apple Car включается только через шнур, а для такого сверхсовременного автомобиля это уже стыдно. Ведь благодаря огромному экрану мультимедийных функций в машине масса – успевай только их настраивать!

Флагман, потому и не дешевый

Что касается электромобильных качеств, то они на высоте. Запаса хода в 402 км хватает на несколько дней. Полноприводная версия несколько менее дальнобойная, декларирует 370 км на полной зарядке.

Кстати, похоже, что эти показатели близки к истине – проценты заряда не исчезают стремительно, даже если несколько километров промчать достаточно активно.

Процесс зарядки прост и понятен, а разъемы Type 2 и CCS Combo есть едва ли не на каждой электрозаправке. Такие разъемы – привилегия официальной версии.

Также интересно MG чаще всего покупают в Европе среди автомобилей, производимых в Китае.

А теперь о цене. MG Marvel R в версии LUX стоит 1 509 984 грн ($41 250), а полноприводная Performance – на 140 тысяч дороже ($45 000). Разницы в опциях между ними почти нет – кроме аудиосистемы Bose и переднего 80-киловаттного электродвигателя. Даже охлаждение сидений у обоих за доплату. Однако стоит ли переплачивать за Performance? Не факт, ведь динамики более дешевой версии в городе хватает с головой, в том числе для активного драйва.

Что касается конкурентов, то главным для MG Marvel R видится совсем не тот, с кем ее сравнивали в тексте, то есть какую-то из Tesla Model… Цена там на порядок выше. Наиболее реальный конкурент, нынешний лидер рынка новых электромобилей в Украине – Volkswagen ID.4. По цене он на «десятку» тысяч долларов меньше (речь идет о китайской версии Cross Pro), за что ему прощают более традиционную внешность и салон. Однако у такой версии нет официального статуса, то есть 7-летней гарантии, «европейских» зарядных разъемов, настоящего, фирменного сервиса! А в случае со сложной современной техникой эти факторы, даже несмотря на более известный бренд, имеют большое значение.