Дизельная Tesla Model S может проехать 2575 км. без подзарядки.

Ведущий YouTube-канала Warped Perception Мэтт Микка построил гибридную Tesla Model S с дизельным двигателем в багажнике. Он используется в качестве удлинителя запаса хода. Дизель заряжает батарею седана во время движения и на стоянке.

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По словам владельца, модернизированная Tesla Model S может «уверенно» проехать более 1500 км. В то время как запас хода базового электромобиля около 650 км. Энергопотребление седана ютубера – 51 Вт•ч на милю (1,6 км), что позволяет теоретически проезжать 2575 км без подзарядки.

Концепт гибридной Tesla Model S Мэтт построил в прошлом году и уже успел проехать почти 4350 км в процессе съемки видео. В новом ролике он путешествует полностью перестроенным прототипом и называет его близким к идеалу. Немного мешает только шум дизельного двигателя, который он изготовил своими руками. К тому же блоггер признался, что система часто перегревается.

Мэтт Микка заканчивает третью версию гибридной Tesla и планирует еще один длительный тестовый заезд.

Напомним, удалось ли украинцам сделать Tesla з ГБО.