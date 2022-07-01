Днями в соцмережі з’явились фото червоної Tesla Model S, на яку в Києві ніби-то встановили газобалонне обладнання. Чи правда це і наскільки таке переобладнання технічно можливе?

На Tesla Model S, фото якої оприлюднив один з провідних столичних центрів зі встановлення газобалонного обладнання, були всі атрибути авто з ГБО. Це газовий балон в багажнику, характерний отвір для заправляння автогазом у нижній частині бампера та кнопка-перемикач з рідкого палива на газове в салоні.

Звичайно, якби це було бензинове авто, ці відмінності однозначно вказували б на наявність в машині газобалонного обладнання. Однак тут виникає найголовніше запитання: де спалюється пропан-бутан, адже бензинового (чи іншого двигуна внутрішнього згоряння) у “чистого” електромобіля Tesla немає?

Фото Романа Матвеєва

Насправді таке “переобладнання” виявилось жартом. На фото видно, що газовий балон не закріплений, а до клапана не приєднана проводка. Однак ця тема давно обговорюється в інтернеті. Чи можлива така інсталяція насправді? Адже багато сучасних гібридів працюють за принципом, коли ДВЗ виступає генератором, а електромотори приводять в рух колеса.

Наприклад, подібним чином функціонують гібридні моделі Honda серії E-HEV – моделі CR-V, HR-V та Jazz Hybrid. Однак в деяких режимах бензиновий мотор там все-таки “крутить” колеса.

Більше інформації – в тест-драйві Honda CR-V E-HEV

Інший варіант – електромобіль з додатковим “подовжувачем ходу”, яким виступає невеличкий ДВЗ. Мова йде про BMW i3, який баварський концерн перестав випускати нещодавно. У комплектації REX (Range Extender) у цього електрокару невеличкий двигун схований позаду під підлогою багажника. Цей бензогенератор запускається (автоматично або примусово), коли тягова батарея скоро сяде.

Такий продовжувач (він цілком міг би працювати і на газі) додає до пробігу десь 100 – 150 км. Характерно, що бензомоторчик підтримує необхідний для продовження руху рівень заряду батареї на ходу, коли машина їде – звісно, живлячись від тієї ж батареї.

Читайте тест-драйв BMW i3 REX

Але компактний 4-метровий BMW i3 з його невеликою батарейкою (22 – 42 кВт-ч) - швидше виняток у світі електромобілів. Більш важкі електрокари важко забезпечити таким бензиновим “помічником” – надто великим має бути ДВЗ.

Натомість американська Tesla і не зможе підзаряджатись під час руху – її електроніка не сприймає такої ситуації, коли батарея одночасно і підзаряджається, і віддає струм на тяговий двигун. Це питання можна вирішити, зламавши програму одного з бортових контролерів, але це не так вже і просто. У тому числі і з точки зору наслідків в плані надійності.

А щоб забезпечити бортовим бензогенератором машину з таким потужним електродвигуном та великою батареєю, як у Tesla S, доведеться дообладнати її чотирициліндровим мотором робочим об’ємом понад 2 л. І при цьому це буде лише “подовжувач” (як і BMW i3 REX), а не повноцінний замінник “розетки”. Адже законів фізики ніхто не скасовував: якщо для приведення в дію машини потрібен електромотор певної потужності, то і бензиновий генератор повинен мати приблизно таку ж потужність. Кіловати потрібно десь узяти, і неважливо, якого типу буде двигун і тип пального. До того ж для подібного переобладнання доведеться використати бюджет, співставний з ціною самої “Тесли”.