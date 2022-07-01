На днях в соцсети появились фото красной Tesla Model S, на которую в Киеве установили газобаллонное оборудование. Правда ли это и насколько такое переоборудование технически возможно?

На Tesla Model S, фото которой обнародовал один из ведущих столичных центров по установке газобаллонного оборудования, были все атрибуты автомобилей с ГБО. Это газовый баллон в багажнике, характерное отверстие для заправки автогазом в нижней части бампера и кнопка-переключатель из жидкого топлива на газовое в салоне.

Конечно, будь это бензиновое авто, эти отличия однозначно указывали бы на наличие в машине газобаллонного оборудования. Однако здесь возникает самый главный вопрос: где сжигается пропан-бутан, ведь бензинового (или другого двигателя внутреннего сгорания) у чистого электромобиля Tesla нет?

Фото Романа Матвеева

На самом деле такое "переоборудование" оказалось шуткой, однако эта тема давно обсуждается в интернете. На фото видно, что газовый баллон не прикреплен, а к клапану не подсоединена проводка. Возможна ли такая установка на самом деле? Ведь многие современные гибриды работают по принципу, когда ДВС выступает генератором, а электромоторы приводят в движение колеса.

Например, подобным образом функционируют гибридные модели Honda серии E-HEV – модели CR-V, HR-V и Jazz Hybrid. Однако в некоторых режимах бензиновый мотор там все-таки "крутит" колеса.

Больше информации – в тест-драйве Honda CR-V E-HEV

Другой вариант – электромобиль с дополнительным "удлинителем хода", которым выступает небольшой ДВС. Речь идет о BMW i3, который баварский концерн перестал выпускать недавно. В комплектации REX (Range Extender) у этого электрокара небольшой двигатель спрятан позади под полом багажника. Этот бензогенератор запускается (автоматически или принудительно), когда тяговая батарея скоро сядет.

Такой удлинитель (он вполне мог бы работать и на газе) добавляет к пробегу где-то 100 – 150 км. Характерно, что бензомоторчик поддерживает необходимый для продолжения движения уровень заряда батареи на ходу, когда машина едет – конечно, питаясь от батареи.

Читайте тест-драйв BMW i3 REX

Но компактный 4-метровый BMW i3 с его небольшой батарейкой (22 – 42 кВт-ч) – скорее исключение в мире электромобилей. Более тяжелые электрокары трудно обеспечить таким бензиновым помощником – слишком большим должно быть ДВС.

А американская Tesla и не сможет заряжаться во время движения – ее электроника не воспринимает такую ​​ситуацию, когда батарея одновременно и подзаряжается, и отдает ток на тяговый двигатель. Этот вопрос можно решить, сломав программу одного из бортовых контролеров, но это не так-то просто. В том числе и с точки зрения последствий в плане надежности.

Чтобы обеспечить бортовым бензогенератором машину с таким мощным электродвигателем и большой батареей, как у Tesla S, придется дооборудовать ее четырехцилиндровым мотором рабочим объемом более 2 л. И при этом это будет только "удлинитель" (как и BMW i3 REX), а не полноценный заменитель "розетки". Ведь законы физики никто не отменял: если для приведения в действие машины нужен электромотор определенной мощности, то и бензиновый генератор должен иметь примерно такую ​​же мощность. Килловаты нужно где-то взять, и неважно, какого типа будет двигатель и тип горючего. К тому же для подобного переоборудования придется использовать бюджет, сопоставимый с ценой самой “Тесла”.