Производство Tesla Cybertruck сняли с дрона. Первые поставки клиентам ожидаются в сентябре этого года.

Дрон с камерой смог подлететь к окнам Гигафабрики в Техасе 23 июня и снять производство электрического пикапа Tesla Cybertruck. В его объектив, помимо прочего, попали два гигантских пресса Giga Press длиной 20 метров и весом девять тысяч тонн каждый.

Читайте также: Обновленную Tesla Model 3 заметили во время испытаний

Оборудование, призванное совершить революцию в автопроме за счет литья больших частей кузова как единственных изделий, дебютирует на производстве Cybertruck. В будущем его подключат к другим моделям Tesla.

Альфа-версия Tesla Cybertruck выпускается с первого квартала этого года – об этом официально заявляла компания. Теперь идет подготовка к массовому производству, что показали кадры с уже установленными Giga Press и монтажом нового оборудования. Также дрону удалось снять некоторые готовые детали, которыми укомплектуют будущие пикапы.

Предсерийные Cybertruck должны увидеть свет в августе, а поставки намечены на конец третьего квартала 2023 года. Судя по изменениям в Giga Texas и активным испытаниям, выход «долгостроя» Tesla действительно не за горами.

Cybertruck дебютировал в ноябре 2019 года. С тех пор Tesla набрала примерно 1,8 миллиона предварительных заказов, что делает пикап одним из самых ожидаемых автомобилей года. Ожидается, что компания сможет выпускать по 375 тысяч экземпляров в год: такими темпами существующие заказы она выполнит примерно через пять лет.