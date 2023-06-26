Виробництво Tesla Cybertruck зняли з дрону. Перші поставки клієнтам очікуються у вересні цього року.

Дрон із камерою зміг підлетіти до вікон Гігафабрики в Техасі 23 червня та зняти виробництво електричного пікапа Tesla Cybertruck. У його об'єктив, крім іншого, потрапили два гігантські преси Giga Press завдовжки 20 метрів і вагою дев'ять тисяч тонн кожен.

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Устаткування, покликане здійснити революцію в автопромі за рахунок лиття великих частин кузова як єдиних виробів, дебютує на виробництві Cybertruck. У майбутньому його підключать до інших моделей Tesla.

Альфа-версія Tesla Cybertruck випускається з першого кварталу цього року - про це офіційно заявляла компанія. Тепер іде підготовка до масового виробництва, тож показали кадри з уже встановленими Giga Press та монтажем нового обладнання. Також дрону вдалося зняти деякі готові деталі, якими укомплектують майбутні пікапи.

Передсерійні Cybertruck мають побачити світ у серпні, а постачання намічено на кінець третього кварталу 2023 року. Судячи зі змін у Giga Texas і активних випробувань, вихід «довгобуду» Tesla дійсно не за горами.

Cybertruck дебютував у листопаді 2019 року. З того часу Tesla набрала приблизно 1,8 мільйона попередніх замовлень, що робить пікап одним з найочікуваніших автомобілів року. Очікується, що компанія зможе випускати по 375 тисяч екземплярів на рік: такими темпами існуючі замовлення вона виконає приблизно за п'ять років.