Оновлена Tesla Model 3 була помічена під час випробувань на дорогах загального користування, і цього разу це був білий прототип, покритий звичайним чорним камуфляжем, який повинен відбивати сторонні очі від усього нового.

Фотографія, опублікована Ранджитом Бхаскаром у його обліковому записі Twitter, зафіксувала Model 3, частково демонструючи новий лівий задній ліхтар.

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Іншими словами, тепер можна точно сказати, що оновлена Tesla Model 3 “Highland” матиме нові задні ліхтарі з вертикальним жовтим світлодіодним світлодіодним індикатором, що замінить нинішню горизонтальну лінію, яка присутня як на Model 3, так і на Model Y.

Задній дифузор, натхненний моделлю S, також частково видно крізь кришку з чорної тканини, що натякає на деякі можливі аеродинамічні покращення, які можуть трохи збільшити загальний запас ходу, особливо на високих швидкостях.

Ні для кого не секрет, що Tesla працює над оновленням своєї найдоступнішої моделі, з кількома шпигунськими знімками та витоками, які показують, що бренд електромобілів з Остіна наполегливо працює над розробкою наступного варіанту Model 3.

Ймовірно, найвідомішим витоком з них є єдина фотографія, опублікована ще в квітні, на якій зображено частково відкритий чорний прототип із повністю новими фарами. Пізніше аерофотозйомка інтер’єру показала, що оновлена Model 3, ймовірно, буде мати оновлене кермо, а також селектор передач, схожий на Model S і Model X.

Минулого місяця під час останніх зборів акціонерів компанії Ілон Маск розповів, що Tesla працює над двома окремими новими автомобілями, не надавши жодних додаткових подробиць. Однак був показаний чорний силует, який виглядає дуже схожим на профіль поточної Model 3. Другий автомобіль, який Маск, ймовірно, мав на увазі, це майбутній Cybertruck, який, як очікується, надійде у виробництво пізніше цього року.