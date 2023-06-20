За два тижні до завершення другого кварталу Tesla знизила ціни на електромобілі Model X та Model S для американських споживачів: склад готової продукції виробника виявися переповненим.

Під цінову реабілітацію у США потрапили двомоторні та повнопривідні версії Model X та Model S. Відтепер вони коштують приблизно на 8 000 доларів менше, ніж тиждень тому. Наприклад, Model S сьогодні можна придбати за 82 790 доларів.

Tesla також пообіцяла тим, хто купить машину до 30 червня, безкоштовну зарядку на станціях Supercharged протягом трьох років..

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Нинішнє зниження ціни – не перше за останні шість місяців. З грудня минулого року виробник електромобілів кілька разів коригував ціни, що збентежило інвесторів та акціонерів, які звикли до давньої позиції компанії не надавати знижки. Але найбільшим шоком виявилося недавнє зростання цін на згадані моделі одразу на 2 500 доларів.

Тепер Model Х відтепер у США майже на 8 000 доларів дешевша. Фото: youtube.com

У попередньому щоквартальному звіті показники поставок дорогих автомобілів впали нижче за темпи виробництва, що призвело до надлишку товарних запасів Tesla.

Нагадаємо, що випуск обох електромобілів залишався високим після першого кварталу. Щоправда, виробництво Model X сповільнилося із середини травня, а темпи виготовлення Model S продовжували зростати з початку червня.

Model S сьогодні можна придбати всього за 82 790 доларів/ Фото: dna.fr

Інтрига залишається. Якщо Tesla зможе збільшити продаж до наступного квартального звіту, то це підтвердить ефективність тактики стимулювання попиту знижками. Якщо продажі не зростуть, треба буде знайти інші методи впливу на ринок...