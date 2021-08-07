Ютубер мав біду зі своїм електричним кросовером – ліва стійка лобового скла протікала під час дощу. Незалежна автомайстерня виявила, що це не поодинокий випадок, а досить поширена проблема для Model X. Чоловік повернув машину дилеру і забув про неї, але пізніше вирішив перевірити її долю за VIN-кодом. І був дуже здивований тим, що машину знову продали. А покупець знайшовся в Україні.

Євробляхи – не єдина проблема ринку вживаних авто в Україні, адже до нас везуть корейські таксі та арабські позашляховики, китайські “ноунейми” та американські “битки”. Ситуація на ринку така, що покупцям вигідніше мати справу з проблемними автомобілями, ніж купувати нові чи вживані авто з українською реєстрацією. І цей випадок є красномовним прикладом.

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5 січня 2020 року портал InsideEV розповів історію Серхіо Родрігеса та його “дірявого” Tesla Model X. Щоразу, коли автомобіль потрапляв у дощ чи заїжджав на мийку, через ліву передню стійку всередину потрапляла вода. Спеціалісти незалежного сервісного центру Electrified Garage виявили, що це поширена проблема з електричним позашляховиком і Родрігес вирішив повернути машину назад “Теслі”. Пізніше Родрігес вирішив поцікавитись долею свого колишнього автомобіля та “погуглив” його VIN-код. Він виявив, що кросовер вже прямує в Україну.

Відсутність багатьох моделей електромобілів у офіційних дилерів змушує українців купувати їх з-за кордону, в тому числі вживаними. Для покупців це несе подвійні ризики, оскільки автомобілі не мають жодної гарантії чи підтримки від виробника. Так було у випадку з Валерієм Лагутою з Києва, який придбав Chevrolet Bolt EV з Америки лише щоб стати одним із перших власників, чий електрокар згорів. Пізніше повідомлення про дефект, що спричиняв займання Bolt EV, почали надходити з усіх куточків світу, що змусило виробника визнати проблему та витратити близько 800 мільйонів доларів на відкличну кампанію, в ході якої замінювались дефектні акумуляторні батареї. Але українському власнику збитки, звісно, ніхто не компенсував.



Подібна ситуація може скластись і з новим власником Tesla Model X Серхіо Родрігеса. Він повернув машину “Теслі” саме тому, що компанія не могла (або не хотіла) усунути протікання води. Що сталося пізніше, – загадка. Чи була усунена ця проблема – невідомо. Але автомобіль було виставлено на торги, де на нього знайшовся покупець з України. І цілком можливо, що скоро ми побачимо відео від українського покупця зі скаргою на ту саму дивну проблему.

Фото: проблемний Tesla Model X продали з аукціону в Україну / Autoevolution