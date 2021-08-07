У ютубера была беда со своим электрическим кроссовером - левая стойка лобового стекла протекала во время дождя. Независимая автомастерская обнаружила, что это не единичный случай, а довольно распространенная проблема для Model X. Мужчина вернул машину дилеру и забыл о ней, но позже решил проверить его судьбу по VIN-коду. Был удивлен тем, что машину снова продали. А покупатель нашелся в Украине.

Евробляхи – не единственная проблема рынка бывших в употреблении авто в Украине, ведь к нам везут корейские такси и арабские внедорожники, китайские "ноунеймы" и американские "битки". Ситуация на рынке такова, что покупателям выгоднее иметь дело с проблемными автомобилями, чем покупать новые или бывшие в употреблении авто с украинской регистрацией. И этот случай является красноречивым примером.

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5 января 2020 года портал InsideEV рассказал историю Серхио Родригеса и его "дырявого" Tesla Model X. Каждый раз, когда автомобиль попадал в дождь или заезжал на мойку, через левую переднюю стойку внутрь попадала вода. Специалисты независимого сервисного центра Electrified Garage обнаружили, что это распространенная проблема с электрическим внедорожником и Родригес решил вернуть машину обратно "Тесле". Позже Родригес решил поинтересоваться судьбой своего бывшего автомобиля и "погуглил" его VIN-код. Он обнаружил, что кроссовер уже едет в Украину.

Отсутствие многих моделей электромобилей у официальных дилеров заставляет украинцев покупать их из-за границы, в том числе бывшие в употреблении. Для покупателей это несет двойные риски, поскольку автомобили не имеют никакой гарантии или поддержки от производителя. Так было в случае с Валерием Лагутой из Киева, который приобрел Chevrolet Bolt EV из Америки только чтобы стать одним из первых владельцев, чей электрокар сгорел. Позже сообщение о дефекте, что вызывал возгорания Bolt EV, начали поступать со всех уголков мира, что заставило производителя признать проблему и потратить около 800 миллионов долларов в отзывную кампанию, в ходе которой заменялись дефектные аккумуляторные батареи. Но украинскому владельцу убытки, конечно, никто не компенсировал.

Подобная ситуация может сложиться и с новым владельцем Tesla Model X Серхио Родригеса. Он вернул машину "Тесле" именно потому, что компания не могла (или не хотела) устранить течь воды. Что произошло позже, – загадка. Была ли устранена эта проблема – неизвестно. Но автомобиль был выставлен на торги, где на него нашелся покупатель из Украины. И вполне возможно, что скоро мы увидим видео от украинского покупателя с жалобой на ту же странную проблему.

Фото: проблемный Tesla Model X продали с аукциона в Украине / Autoevolution