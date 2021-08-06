Стал известным рейтинг подержанных легких коммерческих автомобилей за июль 2021 года.

Всего в июля 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 5153 шт. легких коммерческих транспортных средств общей массой до 3,5 тонн (LCV), сообщает Институт исследований авторынка Из них 3558 штук – внутренняя перепродажа, 1595 шт. привезли из-за границы.

По сравнению с предыдущим месяцем (июнем 2021 года) общий объем рынка вырос на 23,5%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка не изменилась и составила 31%, доля внутренних перепродаж соответственно также осталась на уровне 69%.

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По сравнению с июлем 2020 года, когда наблюдалось удовольствие отложенного спроса на регистрацию б\у автомобилей после локдауна из-за пандемии COVID-19, общий объем рынка снизился на 20,1%. Доли импорта и внутренних продаж в структуре рынка не изменились.