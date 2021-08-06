Став відомим рейтинг вживаних легких комерційних автомобілів за липень 2021 року.

Загалом у липні 2021 року на вторинному ринку українці купили 5 153 шт. легкових комерційних транспортних засобів загальною масою до 3,5 тонн (LCV), повідомляє Інститут досліджень авторинку Із них 3 558 штук – внутрішні перепродажі, 1 595 шт. привезли з-за кордону.

У порівнянні з попереднім місяцем (червнем 2021 року) загальний обсяг ринку зріс на 23,5%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку не змінилася та склала 31%, частка внутрішніх перепродажів відповідно також залишилася на рівні 69%.

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У порівнянні із липнем 2020 року, коли спостерігалося задоволення відкладеного попиту на реєстрацію вживаних авто після локдауну через пандемію COVID-19, загальний об’єм ринку знизився на 20,1%. Частки імпорту та внутрішніх продаж в структурі ринку не змінилися.