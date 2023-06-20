За две недели до завершения второго квартала Tesla снизила цены на электромобили Model X и Model S для американских потребителей: склад готовой продукции производителя оказался переполненным.

Под ценовую реабилитацию в США попали двухмоторные и полноприводные версии Model X и Model S. Теперь они стоят примерно на 8 000 долларов меньше, чем неделю назад. К примеру, Model S сегодня можно приобрести за 82 790 долларов.

Tesla также пообещала тем, кто купит машину до 30 июня, бесплатную зарядку на станциях Supercharged в течение трех лет.

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Нынешнее снижение цены – не первое за последние шесть месяцев. С декабря прошлого года производитель электромобилей несколько раз корректировал цены, что смутило инвесторов и акционеров, привыкших к давней позиции компании не предоставлять скидки. Но самым большим шоком оказался недавний рост цен на данные модели сразу на 2 500 долларов.

Теперь Model Х теперь в США почти на 8000 долларов дешевле. Фото: youtube.com

В предварительном ежеквартальном отчете показатели поставок дорогих автомобилей упали ниже темпов производства, что привело к избытку товарных запасов Tesla.

Напомним, что выпуск обоих электромобилей оставался высоким после первого квартала. Правда, производство Model X замедлилось с середины мая, а темпы производства Model S продолжали расти с начала июня.

Model S сегодня можно приобрести всего за 82 790 долларов/ Фото: dna.fr

Интрига остается. Если Tesla сможет увеличить продажу до следующего квартального отчета, это подтвердит эффективность тактики стимулирования спроса скидками. Если продажи не возрастут, нужно будет найти другие методы влияния на рынок...