Обновленная Tesla Model 3 была замечена при испытаниях на дорогах общего пользования, и на этот раз это был белый прототип, покрытый обычным черным камуфляжем, который должен отбивать посторонние глаза от всего нового.

Фотография, опубликованная Ранджитом Бхаскаром в его аккаунте Twitter, зафиксировала Model 3, частично демонстрируя новый левый задний фонарь.

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Другими словами, теперь можно точно сказать, что обновленная Tesla Model 3 Highland будет иметь новые задние фонари с вертикальным желтым светодиодным индикатором, который заменит нынешнюю горизонтальную линию. Она, кстати, присутствует как на Model 3, так и на Model Y.

Задний диффузор, вдохновленный моделью S, также частично виден сквозь крышку из черной ткани. Это намекает на некоторые возможные аэродинамические улучшения, которые могут немного увеличить общий запас хода, особенно на высоких скоростях.

Ни для кого не секрет, что Tesla работает над обновлением своей самой доступной модели, с несколькими шпионскими снимками и утечками, которые показывают, что бренд электромобилей из Остина упорно работает над разработкой следующего варианта Model 3.

Вероятно, самой известной утечкой из них является единственная фотография, опубликованная еще в апреле, на которой изображен частично открытый черный прототип с полностью новыми фарами. Позже аэрофотосъемка интерьера показала, что обновленная Model 3, вероятно, будет иметь новый руль, а также селектор передач, похожий на Model S и Model X.

В прошлом месяце во время последнего собрания акционеров компании Илон Маск рассказал, что Tesla работает над двумя отдельными новыми автомобилями, не предоставив никаких дополнительных подробностей. Однако был показан черный силуэт, который выглядит очень похожим на профиль текущей Model 3. Второй автомобиль, который Маск, вероятно, подразумевал, это будущий Cybertruck, который, как ожидается, поступит в производство позжев этом году.