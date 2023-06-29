Дизельна Tesla Model S може проїхати 2575 км без підзарядки.

Ведучий YouTube-каналу Warped Perception Метт Мікка побудував гібридну Tesla Model S з дизельним двигуном у багажнику. Він використовується як подовжувач запасу ходу. «Дизель» заряджає батарею седана під час руху та на стоянці.

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Зі слів власника, модернізована Tesla Model S може «впевнено» проїхати понад 1500 км. Тоді як запас ходу базового електромобіля – близько 650 км. Енергоспоживання седана ютубера – 51 Вт•год на милю (1,6 км), що дозволяє теоретично проїжджати 2575 км без підзарядки.

Концепт гібридної Tesla Model S Метт побудував минулого року та вже встиг проїхати майже 4350 км у процесі зйомки відео. У новому ролику він подорожує повністю перебудованим прототипом й називає його близьким до ідеалу. Трохи заважає тільки шум дизельного двигуна, який він виготовив своїми руками. До того ж блогер зізнався, що система часто перегрівається.

Наразі Метт Мікка закінчує третю версію гібридної Tesla та планує ще один тривалий тестовий заїзд.

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