20:11, 5 серпня 0

Цей прибулець з іншої галактики має неземну зовнішність та багато передових технологій. А от чи вміє він їздити так, як вчили предки з британським минулим?

Електричний кросовер Marvel R суттєво відрізняється від інших автомобілів в лінійці британського бренду MG. Цей флагман марки створений з чистого листка саме як електромобіль – від компонування та дизайну до фірмових особливостей, які в майбутньому стануть візитними картками MG.

Зовні він виглядає як прибулець з космосу і цілком можливо, що на ньому міг би їздити один з персонажів всесвіту Marvel, вигаданого американськими кінопродюсерами. Але зараз він їздить в Україні, і привертає погляди багатьох водіїв та пішоходів.

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Кросовер-купе, але трохи седан

MG Marvel R має футуристичний дизайн, особливо якщо дивитись на нього спереду. Вузькі світлодіодні фари, які поєднується світловою лінією через весь капот та закінчуються гачком – це ходові вогні. Основні фари знаходяться в масивному бампері, на решітку радіатора нема навіть натяку. Так, сьогодні азійський автопром часто використовує подібні дизайнерські рішення, але тут вони гармонійно поєднується з формою кузова.

З корми вид більш традиційний, однак за стилем схожий на фронтальне оформлення – знову світлова лінія через усю ширину кузова, вузькі ліхтарі та бампер з великими повітрозабірниками. Ручки дверей, що висуваються – це вже класика для електромобілів. Але ці можна відчинити лише хватом знизу – інакше не вийде.

А от збоку і не скажеш, що це кросовер. Форма кузова стрімка, притаманна чи то хетчбеку, чи то купе-седану. За розмірами MG Marvel R належить до класу D-SUV: 467 см в довжину та 160 см – у висоту. Кліренс трохи підвищений, але зовсім не позашляховий – офіційні значення цього параметру не розголошуються.

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2 : 0 не на користь «Тесли»

Всередині футуристичність продовжується перш за все завдяки величезному дисплею, який нахилений від верхньої частини торпедо аж до підставок під склянки. Виробник каже, що його розмір 19,4 дюйма, але це лише розмір дисплею, а він знаходиться на значно більшому планшеті, де розміщені ще джойстик перемикання передач та кілька сенсорних кнопок і пара фізичних важелів.

Так, в цій дисципліні MG Marvel R “переграв” Tesla Model S з його 17-дюймовим дисплеєм. Нахиленим екраном користуватись зручно, та й швидкість реакції не викликає нарікань. Єдине, що хотілося б меню рідно мовою, а не англійською, все-таки це не «сіра» машина, а від офіційного представника британського бренду.

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На відміну від тієї ж «Тесли», інтер’єр тут добротний та виконаний в традиціях преміальних бензинових авто з європейською історією. Сучасний дизайн торпедо з якісною екошкірою та прострочуванням, традиційне кермо з перфорацію та величезна електронна панель приладів з картою посередині. Всі матеріали якісні, добре підігнані, не скриплять та приємні на дотик.

Зручна посадка у Marvel R досить легкова, навіть спортивна, причому у будь-якому положенні видно капот. Це дає відчуття, що машина широка та навіть низька.

Завдяки довгій колісній базі у 280 см пасажири другого ряду відчувають себе дуже комфортно – місця як для ніг, так і голови «з запасом». В них немає мультимедійних «забав», але центральний дисплей вони бачать добре. Також надає відчуття простору величезний скляний дах, який може відчинятись.

А от багажу в Marvel R багато не розмістиш. Так, багажника тут два – спереду і ззаду, але вони не вражають об’ємом. В капоті можна покласти сумку з автомобільним реманентом – і забути про нього (150 л об’єму). А ззаду багажник має високу підлогу, та й об’єм як у легковика В-класу – 357 літрів. Причому ми говоримо про тестову задньоприводну машину в комплектації LUX, адже в повнопривідній Performance переднього багажника немає зовсім. Так, сидіння можна скласти, і тоді поміститься трохи більше – 1396 літрів. Але це має бути вузький вантаж – не кожна пральна машина поміститься.

Швидкий чи розважливий?

Ось ми й дійшли до персонажів Marvel, тобто версій цього електромобіля. Зовні однакові, вони мають різні характери. Більш поважний LUX з заднім приводом, який випробовували редактори «Авто24», розганяється з місця до першої сотні за 7,9 секунди. Можливо, на фоні повнопривідної Performance з показником 4,9 секунди це не дуже й швидко, але насправді динаміка відчувається відмінно. так, вона не «рве» з місця так рвучко, як, скажімо, Tesla Model S Plaid (нагадаю, та вкладається у дві секундочки). Але лінійне прискорення з ходу, коли треба обігнати попутну машину – дуже навіть вражає. З’явилась вільна щілина – «ниряєш» туди, і навіть «Мустанги» не встигають заповнити місце. Особливо якщо ввімкнув спортивний режим – за реакціями на педаль газу він дійсно суттєво відрізняється від «Нормала» та «еко».

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Під час різкого маневру кузов MG дещо коливається, а на мокрому асфальті ще й трохи «несе хвостом». Водночас в інших режимах підвіска комфортна і не витрушує з пасажирів душу. Плавність ходу як для кросовера зі спортивним характером на висоті. До керма треба докладати зусиль, але воно інформативне – відчувається, що керуєш важкою машиною масою понад дві тони.

На трасі автомобіль настільки вправно тримає дорогу, що швидкість «за сотню» відчуваються значно менше, аніж у бензинових кросоверів. А максималка – аж дві сотні! Завдяки двоступеневій коробці передач на великих швидкостях Marvel R, кажуть, більш економічний за конкурентів. Додаткова підвищена передача «для траси» надає можливість рухатись за низького використання енергії.

Глюк чи фіча?

MG стверджує, що Marvel R має «частковий автопілот». Йдеться про кілька систем допомоги водію, серед яких активний круїз-контроль, автоматичне перемикання дальнього світла, попередження про стрімке наближення до переднього авто з екстреним гальмуванням, автопаркувальник, а також активну допомогу утримання в полосі руху. Деякі системи діють занадто активно. Попередження про необхідність гальмувати деколи загоряється ще задовго до того, як ситуація з наздоганянням переднього авто стає загрозливою.

А втримування у своїй полосі працює досить різко, тож я б волів його вимкнути зовсім. Як тільки авто без включеного «поворотника» (а деколи і з ним) намагається перетнути суцільну чи переривчату лінію розмітки, кермо буквально виривається з рук і вирівнює траєкторію руху. Деколи це зовсім недоречно – наприклад, коли об’їжджаєш яму чи навіть велосипедиста. Машина насильно випрямляє себе, але ж на її шляху може бути справжня небезпека!

Щоб хоча би позбутися “штурханів”, потрібно зайти в меню, знайти відповідну функцію, підтвердити її деактивацію. Втім, при наступному старті вона працює знову! Повністю вимкнути цю функцію неможливо, мінімум, що вдасться змінити в налаштуваннях – щоб вона лише звуком повідомляла про наїзд на розмітку. На мій погляд, з безпекою перестарались. Адже багатьом таке втручання впроцес керування здається перебільшенням.

Ще кілька дрібних, але прикрих «глюків» спостерігається під час експлутації машини. Наприклад, після натискання кнопки «Старт» сидіння не завжди присувається до керма (від’їжджає при виході з машини регулярно). Музику після початку руху треба ввімкнути самостійно. Але коли водій виходить з салону після закінчення руху, вона все ще грає. Для кого?

Коли водій вмикає поворот та зменшує швидкість, на екрані з'являється чудова картинка – відео ніби збоку від машини. Видно, що робиться біля коліс – щоб не наїхати на яму чи іншу небезпечну річ. Але ж ця картинка на весь екран, тож одночасно вимикається карта навігації! А та карта, що на панелі приладів, не пов'язана з твоїм смартфоном та Apple Car Play! Куди їхати, якщо попереду кілька перехресть, а картинка з дисплею зникає лише при наборі швидкості? Добре, що на консолі є кілька «фізичних» кнопок, і «Home» – одна з них. З нею швидше можна дістатися необхідного меню. Наприклад, продовження навігації чи огляду камер на 360 градусів.

До речі, Apple Car вмикається лише через дріт, а для такого надсучасного авто це вже соромно. Адже завдяки величезному екрану мультимедійних функцій в машині маса – встигай лише їх налаштовувати!

Флагман, тому й не дешевий

Щодо електромобільних якостей, то вони на висоті. Запасу ходу у 402 км вистачає на кілька днів. Повнопривідна версія дещо менш «далекобійна», декларує 370 км на повній зарядці.

До речі, схоже, що ці показники близькі від істини – відсотки заряду не зникають стрімко, навіть якщо кілька кілометрів промчати досить активно.

Процес заряджання простий і зрозумілий, а роз’єми Type 2 та CCS Combo є чи не на кожній електрозаправці. Такі роз'єми – привілей офіційної версії.

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А тепер про ціну. MG Marvel R у версії LUX коштує 1 509 984 грн ($41 250), а повнопривідна Performance – на 140 тисяч дорожче ($45 000). Різниці в опціях між ними майже нема – крім аудіосистеми Bose та переднього 80-кіловатного електродвигуна. Навіть охолодження сидінь в обох за доплату. Однак чи варто переплачувати за Performance? Не факт, адже динаміки дешевшої версії в місті вистачає з головою, в тому числі для активного драйву.

Щодо конкурентів, то головним для MG Marvel R бачиться зовсім не той, з ким її порівнювали в тексті, тобто якоїсь з Tesla Model… Ціна там на порядок вища. Найбільш реальний конкурент, нинішній лідер ринку нових електромобілів в Україні – Volkswagen ID.4. За ціною він на «десятку» тисяч доларів менше (йдеться про китайську версію Cross Pro), за що йому прощають більш традиційну зовнішність та салон. Однак в такої версії немає офіційного статусу, тобто 7-річної гарантії, «європейських» зарядних роз'ємів, справжнього, фірмового сервісу! А у випадку зі складною сучасною технікою ці фактори, навіть попри більш відомий бренд, мають неабияке значення.