ТОП-10 электромобилей с пробегом 389 – 600 км на одном заряде, уже доступные на украинском рынке.

Цены на новые электромобили почти сравнялись с автомобилями на ископаемом горючем. Поэтому зачем тратить тысячи долларов ежегодно на покупку нефтепродуктов, если можно приобрести электромобиль с большим запасом хода за те же деньги?

Представляем ТОП-10 наиболее популярных новых электромобилей, которые можно купить в Украине по цене среднего кроссовера из ДВС. Рейтинг составлен по объемам продаж электроавтомобилей в Украине в 2023 году.

Volkswagen ID.4

Цена от $27 800, запас хода 600 км

Самый популярный новый электромобиль в Украине имеет несколько причин возглавлять рейтинг. Ведь это настоящий европейский бренд, хоть большинство продаваемых у нас авто сделано в Китае и продается независимыми дилерами. Их производят на двух заводах: на одном они называются Volkswagen ID.4 Cross, на другом – Volkswagen ID.4 Х. Различия между этими версиями косметические.

За минимальную стоимость $27 000 можно приобрести ID.4 в версии Pure+, с задним приводом, силовым агрегатом на 204 л.с. и батареей 84,8 кВтч, запасом хода до 600 км. Такой диапазон позволяет спокойно передвигаться между крупнейшими украинскими городами без дополнительных остановок на зарядку. Динамика как для семейного кроссовера неплохая – 8,5 секунды до сотни. Модификация с полным приводом более дорогая.

Также интересно автомобиль можно подобрать через мобильное приложение

Nissan Leaf

Цена от $30 000, запас хода 389 км

Автомобиль второго поколения от официального импортера Nissan в Украину. На самом деле цена на автомобили 2023 года немного больше (1153600 грн, то есть $31200). Однако на складе у дилеров еще остались машины 2022 года, и они стоят 1113800 грн, то есть ровно 30 тысяч долларов. Nissan Leaf в Украине продается с гарантией сохранения емкости батареи 8 лет (или 150 тысяч км). Комплектация одна, N-Connecta, но достаточно богатая – со всеми светодиодными фарами и автоматическим дальним светом, системой кругового обзора, распознаванием движущихся объектов, тепловым насосом. Официальный Nissan Leaf в Украине имеет батарею на 39 кВтч, позволяющую двигаться в смешанном режиме на полном заряде на 270 км, а в городе – на 389 км.

MG4

Цена от $26 800, запас хода 435 км

Современный электромобиль от британского бренда MG Motor, сделанный в Китае. Продается официальными дилерами европейской спецификации, имеет порты зарядки Type2 и быстрый CCS Combo. На автомобиль распространяется гарантия 7 лет или 150 000 км. В базовой комплектации STD батарея 51 кВтч, поэтому запас хода 350 км. Средняя комплектация по батарее на 64 кВтч уже может проехать на одном заряде 435 км. MG4 – драйверский автомобиль, который «научили ездить» именно британцы. Даже в базовой комплектации он разгоняется до сотни за 7,7 секунды, а в максимальной – за 3,8 с. Правда, такой стоит $34,7 тысяч.

Honda M-NV

Цена от $27 000, запас хода 480 км

Один из самых популярных электрических кроссоверов на украинском рынке. Производится в Китае, в Украину попадают силами независимых дилеров. По сути это электрическая версия бензиновой. Honda H-RV предыдущего поколения Также один из немногих электромобилей с передним приводом. С батареей на 61,3 кВтч имеет запас хода в 480 км. Это, прежде всего, городской кроссовер, ведь двигатель на 163 л.с. позволяет разгоняться до 140 км/ч. На сегодняшний день это уже устаревшая модель, ей на смену пришла более современная, технологичная и главное, более дешевая Honda i-NS1/E:NP1.

Honda E:NP1/E:NS1

Цена от $19 500, запас хода 420 км

Одна из самых доступных “электричек” на украинском рынке. Второе поколение электромобиля на базе нового поколения Honda H-RV. В отличие от предыдущей версии, эта Honda будет поставляться на европейский рынок и, скорее всего, в Украину тоже, через официальные каналы. Пока ее привозят с китайского завода независимые дилеры под другим названием E:NP1, и цена у нее даже ниже, чем у более старой и с худшими техническими характеристиками Honda M-NV. Если снаружи от новой Honda H-RV "электричка" отличается лишь отсутствием радиаторной решетки, то внутри – совсем другой салон с огромным дисплеем. Автомобиль имеет современные системы безопасности, подогрев сидений и многие другие возможности комфорта. В зависимости от модификации двигатель мощностью 182 или 204 л.с., передает крутящий момент через передние колеса и разгоняет кроссовер В-класса до сотни за 7,4 секунды.

Toyota bZ4X

Цена от $23 400, запас хода 450 км

Батарейный электрический автомобиль от Toyota разработан с нуля вместе с Subaru на новой платформе e-TNGA. Может быть с передним или полным приводом. При мощности 204 л.с. разгоняется до сотни за 8,4 секунды и имеет максимальную скорость в 161 км/ч. Благодаря батарее в 71,4 кВт час может проехать на одном заряде 450 км.

Volkswagen ID.3

Цена от $20 800, запас хода 450 км

Электрический хэтчбек Гольф-класса, выпускаемый в Европе и Китае. В Украину по цене от 20 тысяч долларов приходят китайские версии. Батарея на 52,8 кВтч обеспечивает пробег в 450 км. Начальная комплектация довольно скудна, версия Extrime с кожаным рулем, камерой заднего вида и стеклянной крышей стоит за $22 800.

BYD Yuan Plus

Цена от $22 800, запас хода 510 км

BYD Yuan Plus – это полностью электрический кроссовер длиной 4,4 м и 1,6 м в высоту. Колесная база 2720 мм обеспечивает достаточно много места для посадки в салоне. Переднеприводный кроссовер в базовой версии имеет батарею на 50 кВтч, которая обеспечивает 430 км пробега. Более высокие комплектации имеют 60-киловаттную батарею, которая обеспечивает 510 км без подзарядки. Мощность во всех комплектациях одинакова – 204 л.с., как и разгон до сотни – 7,4 секунды.

BYD Song Plus

Цена от $26 400, запас хода 520 км

Кроссовер среднего размера длиной 4,7 метра имеет электродвигатель мощностью 204 л.с., разгоняющий машину до сотни за 8,5 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 71,8 кВтч позволяет проехать на одном заряде 520 км.

Toyota bZ3

Цена от $27 000, запас хода 600 км

Электрический седан Toyota под названием bZ3 иногда называют “электро Короллой”. Хотя по размерам она где-то между Corolla и Camry (в длину bZ3 4,73 м, а колесная база целых 3,09 м). Пока что Toyota bZ3 продается только в Китае, но по заказу может быть привезена и в Украину. Автомобиль разработан в партнерстве с BYD, в частности электродвигатели здесь те же, что на машинах китайского лидера электромобильности. Toyota производит bZ3 в Китае на совместном предприятии с FAW.

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