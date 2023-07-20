За допомогою української мобільної програми DayDrive можна отримати знижку на мийку, пальне, запчастини чи послуги СТО, перевірити історію автомобіля чи сплатити штраф за порушення ПДР.

Українські автовласники вже звикли, що смартфон став універсальним помічником водія. У ньому є документи, які можна показати поліції чи на блокпосту, з його допомогою можна дізнатись маршрут поїздки з урахуванням заторів, придбати автостраховку, пальне, продати машину, оформити ДТП та багато іншого.

Додаток DayDrive містить цілий набір послуг, які потрібні автовласнику. Це знижки на пальне від різних мереж АЗС, вибір СТО та мийок, «Тривожна кнопка», страхування та сплата штрафів, перевірка історії автомобіля за базами даних США та навіть замовлення пригону автомобіля з-за кордону. Програма DayDrive доступна для IOS та Android.

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Знижки на пальне

В Україні повернули довоєнні податки на пальне, тому його вартість почала зростати. Дещо нівелювати цей процес допоможуть знижки, які пропонуються в мобільному додатку DayDrive. Причому система знижок дозволяє вибрати з кількох мереж АЗС, які найчастіше трапляються на шляху.



Щоб скористатись вигідною пропозицією на пальне, варто перейти на розділ «Пальне», вибрати одну з наявних мереж АЗС, вид пального та його кількість. Завдання полегшує вартість пального, яке відображається навпроти кожного виду, а також розмір знижки. Прямо в додатку можна сплатити за вибрану кількість пального зі своєї картки. Потім згенерований штрих-код треба показати на касі, і на АЗС заллють цей нафтопродукт у бак. Всі транзакції зашифровані, тому жодної небезпеки втрати коштів не існує.

СТО та мийки

Друга важлива функція додатка DayDrive – пошук та вибір автопослуг. У вкладці «Знижки» доступні розділи «СТО», «Мийки», «Шиномонтаж», «Запчастини», ГБО та «Детейлінг». Натиснувши на одну з них, випадає список сервісних пунктів, які доступні в безпосередній близькості.

Також одразу висвічується відсоток знижки – від 5 до 20 %, при натисканні кнопки в меню – фото сервісу, відстань до нього, телефон, графік роботи та інша інформація. Далі можна прокласти маршрут до цього пункту сервісу або показати його на карті. Щоб отримати зазначену знижку, потрібно показати працівнику QR чи повідомлення про знижку на смартфоні.





До речі, власники сервісів можуть стати партнерами DayDrive, заповнивши форму в додатку.

Щоденник експлуатації

Для того, щоб інформація про свій автомобіль чи сімейний автопарк завжди була під рукою, варто заповнити інформацію про свій транспортний засіб. Лише один раз слід вказати марку, модель, номер, рік випуску та VIN-код авто, щоб ця інформація завжди була під рукою.

За держномером програма DayDrive буде відстежувати наявність штрафів та попереджати власника про необхідність своєчасної сплати. А це теж суттєво економить бюджет – адже штрафи, які згенеровані камерами автоматичної фіксації, можна сплатити зі знижкою у 50% протягом 10 днів з часу порушення. А якщо забути про цей штраф, то він може вирости вдвічі та надійти до державної служби стягнень. А це вже серйозні проблеми…





Якщо постійно вносити інформацію про ремонти, техобслуговування та заправки свого авто в додаток DayDrive, він стане зручною «електронною сервісною книгою». За допомогою цієї інформації зручно аналізувати витрати, прогнозувати майбутні техобслуговування тощо. А коли вирішите продати машину – покажіть покупцю усю історію робіт.

Інші сервіси

До речі, придбати нове авто теж можна за допомогою додатка DayDrive. Для цього слід перейти у розділ «Купуй авто вигідно» та обрати, звідки саме треба привезти машину. Є варіанти: зі США, Кореї, Норвегії чи Китаю. В цьому ж розділі можна перевірити американську машину за сервісом Carfax, а якщо авто вже їде в Україну – прослідкувати його шлях за трекером, який відображатиме кожен крок до моменту отримання та витрачений бюджет на нього.



В додатку DayDrive також багато інших цікавих сервісів. Наприклад, можна перевірити свої знання правил дорожнього руху за допомогою тестів. Є можливість вирахувати ступінь сп’яніння після вживання алкоголю. А також ще багато цікавих функцій.

Дивно, але за наявності такої кількості корисних сервісів завантажити додаток DayDrive на плеймаркетах для IOS та Android можна абсолютно безкоштовно. Адже розробники мають на меті створити не комерційний продукт, а своєрідну соціальну мережу для українських автовласників. В якій кожен отримає вигоду та зможе допомогти своєму колезі.