С помощью украинской мобильной программы DayDrive можно получить скидку на мойку, горючее, запчасти или услуги СТО, проверить историю автомобиля или уплатить штраф за нарушение ПДД.

Украинские автовладельцы уже привыкли к тому, что смартфон стал универсальным помощником водителя. В нем есть документы, которые можно показать полиции или на блокпосту, с его помощью можно узнать маршрут поездки с учетом пробок, приобрести автостраховку, горючее, продать машину, оформить ДТП и многое другое.

Приложение DayDrive содержит целый набор услуг, которые требуются автовладельцу. Это скидки на горючее от различных сетей АЗС, выбор СТО и моек, “Тревожная кнопка”, страхование и уплата штрафов, проверка истории автомобиля по базам данных США и даже заказ пригона автомобиля из-за границы. Программа DayDrive доступна для IOS да Android.

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Скидки на горючее

В Украине вернули довоенные налоги на горючее, потому его стоимость начала расти. Несколько нивелировать этот процесс помогут скидки, которые предлагаются в мобильном приложении DayDrive. Причем система скидок позволяет выбрать из нескольких сетей АЗС, наиболее часто встречающихся на пути.



Чтобы воспользоваться выгодным предложением на топливо, следует перейти на раздел «Топливо», выбрать одну из имеющихся сетей АЗС, вид горючего и его количество. Задача облегчает стоимость горючего, отображаемого напротив каждого вида, а также размер скидки. Прямо в приложении можно оплатить выбранное количество горючего со своей карты. Затем сгенерированный штрих-код нужно показать на кассе, и на АЗС зальют этот нефтепродукт в бак. Все транзакции зашифрованы, поэтому никакой угрозы потери средств не существует.

СТО и мойки

Вторая важная функция приложения DayDrive – поиск и выбор автоуслуг. Во вкладке "Скидки" доступны разделы "СТО", "Мойки", "Шиномонтаж", "Запчасти", ГБО и "Детейлинг". Нажав на один из них, выпадает список сервисных пунктов, которые доступны в непосредственной близости.

Сразу высвечивается процент скидки – от 5 до 20 %, при нажатии кнопки в меню – фото сервиса, расстояние до него, телефон, график работы и другая информация. Далее можно проложить маршрут в этот пункт сервиса или показать его на карте. Чтобы получить указанную скидку, нужно показать сотруднику QR или уведомление о скидке на смартфоне.





Кстати, владельцы сервисов могут стать партнерами DayDrive, заполнив форму в приложении.

Дневник эксплуатации

Чтобы информация о своем автомобиле или семейном автопарке всегда была под рукой, следует заполнить информацию о своем транспортном средстве. Только один раз следует указать марку, модель, номер, год выпуска и VIN-код авто, чтобы эта информация всегда была под рукой.

По госномеру программа DayDrive будет отслеживать наличие штрафов и предупреждать владельца о необходимости своевременной оплаты. А это тоже существенно экономит бюджет – штрафы, сгенерированные камерами автоматической фиксации, можно оплатить со скидкой в 50% в течение 10 дней со времени нарушения. А если забыть об этом штрафе, то он может вырасти вдвое и поступить в государственную службу взысканий. А это уже серьезные проблемы…





Если постоянно вносить информацию о ремонтах, техобслуживании и заправках своего автомобиля в приложение DayDrive, он станет удобной «электронной сервисной книгой». С помощью этой информации удобно анализировать затраты, прогнозировать будущие техобслуживания. А когда решите продать машину – покажите покупателю всю историю работ.

Другие сервисы

Кстати, приобрести новый автомобиль тоже можно с помощью приложения DayDrive. Для этого следует перейти в раздел «Покупай авто выгодно» и выбрать, откуда нужно привезти машину. Есть варианты: из США, Кореи, Норвегии или Китая. В этом же разделе можно проверить американскую машину по сервису Carfax, а если машина уже на пути в Украину – проследить ее путь по трекеру, который будет отображать каждый шаг к моменту получения и израсходованный бюджет на него.



В приложении DayDrive также много других интересных сервисов. К примеру, можно проверить свои знания правил дорожного движения с помощью тестов. Есть возможность рассчитать степень опьянения после употребления алкоголя. А также много других интересных функций.

Удивительно, но при наличии такого количества полезных сервисов скачать приложение DayDrive на плеймаркетах для IOS да Android можно совершенно бесплатно. Ведь разработчики преследуют цель создать не коммерческий продукт, а своеобразную социальную сеть для украинских автовладельцев. В которой каждый получит выгоду и сможет помочь своему коллеге.