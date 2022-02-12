Скидки на топливо, мойку и услуги СТО, бортовой журнал, "тревожная кнопка" и многое другое – теперь в одном приложении для смартфона.

Украинские автовладельцы сегодня часто используют смартфон для поиска различных услуг. Это навигаторы, гугл-сервисы, Дия, программы лояльности АЗС и других торговых заведений.

Однако универсальное приложение, которое включает большинство необходимых автомобилисту функций, появилось только недавно. Программа доступна для iOS и Android, называется DayDrive. В ней масса функций, которые облегчают жизнь автовладельца.

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Поиск СТО, шиномонтажа и мойки

Случаются ситуации, когда шиномонтаж или СТО надо найти срочно, причем не в "своем" районе. На гугл-картах они не всегда обозначены. К тому же вопрос соотношения цены и качества всегда на первом месте. DayDrive ищет ближайшие сервисные станции, шиномонтажи, мойки и студии детайлинга, магазины запчастей, установку ГБО и даже покупки авто из США. Все это отсортировано в зависимости от вашего теперешнего местонахождения. Более того, приложение обеспечивает скидки для своих пользователей. В зависимости от конкретной компании, скидки на услуги могут быть от 10 до 30%, а это уже существенная экономия бюджета. Программа показывает точный адрес и сайт (при наличии), часы работы сервиса, какие услуги предоставляются, прокладывает маршрут, указывает контактный номер телефона.

Страховки и штрафы

Нарушать ПДД не стоит, но с кем не бывает? Важно, чтобы все штрафы были вовремя погашены. Так как, если нарушение “засекла” камера, в первые 10 дней его можно оплатить со скидкой в 50%. Соответствующий раздел в приложении DayDrive позволяет отследить имеющиеся штрафы для своего авто и оплатить их. То же самое со страхованием. Обязательную автогражданку можно выбрать и оплатить прямо в приложении, причем по лучшим ценам.

Скидки на топливо

Стоимость топлива растет каждый день, и это существенно влияет на семейный бюджет. В приложении DayDrive существует раздел скидок на топливо, с помощью которого можно сэкономить существенные средства. Для этого стоит выбрать одну из имеющихся сетей АЗС, вид топлива и его количество. Программа выберет наиболее выгодное предложение и предложит оплатить талоны на топливо прямо в программе безналичным путем. Все транзакции зашифрованы, поэтому никаких опасений нет – надежность системы проверена тысячами автовладельцев.

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Дневник эксплуатации

Записывать все технические работы и расходы, касающиеся эксплуатации автомобиля, крайне необходимо для беспроблемной многолетней работы автомобиля. Особенно, если он на гарантии. Когда проводилось техобслуживание, какие детали устанавливались, кто и когда делал ремонт, и даже все заправки автомобиля – всю эту информацию важно записывать. Раньше для этого использовали блокнот, некоторые доверяют эксель-файлам в компьютере или заметкам в смартфоне, но программа DayDrive позволяет вести дневник эксплуатации на новом уровне. Кстати, при перепродаже автомобиля такой дневник – дополнительное преимущество и повод не уступать в цене.

SOS

Что делать, если в пути произошла непредсказуемая ситуация? Для этого в приложении DayDrive существует кнопка SOS. Нажимая ее, автовладелец соединяется с оператором, который окажет любую помощь – юридическую, техническую, информационную. Оператор выслушает и даст совет, как выйти из этой ситуации. Если нужно – вызовет “скорую”, полицию или эвакуатор. Машину доставят в партнерское СТО и отремонтируют. Конечно, со скидкой.

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Другие услуги

В приложении DayDrive также существует масса других нужных услуг для автовладельцев. Например, скидка на информацию CarFax при покупке авто из США, подбор автозапчастей. Владельцы СТО или автомобильные компании могут стать партнерами системы.

Самое главное – приложение DayDrive бесплатное для автомобилистов. Так как это не коммерческий проект, а сообщество автовладельцев, которое умело использует смартфон для облегчения эксплуатации автомобиля.