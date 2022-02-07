В последние несколько лет диджитализация и перманентные карантины существенно повлияли на жизнь украинских водителей и автовладельцев.
Сейчас немало услуг можно получить не посещая Сервисные центры МВД. Уже внедренные онлайн-сервисы являются доступными, легкими в использовании и относительно надежными. Поэтому количество пользователей постоянно растет.
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"Курс на диджитализацию стал приоритетом в работе государственных структур: онлайн-услуги вытесняют бумажный формат. Это значительно упрощает предоставление админуслуг: не надо стоять в длинных очередях, чтобы собрать кучу справок или подписи работников определенного количества госучреждений", – отмечает глава ГСЦ МВД Евгений Мойсеенко.
Сейчас сервисные центры МВД предоставляют следующие онлайн-услуги:
- С помощью модернизированного функционала проверки водительского удостоверения как граждане, так и правоохранительные органы могут установить, не является ли документ подделкой.
- Еще один онлайн-инструмент сервисных центров – калькулятор стоимости, который помогает рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Здесь также можно узнать о налогах, сборах и в каком размере они уплачиваются в каждом конкретном случае.
- Сервис проверки наличия номерных знаков, которым ранее можно было воспользоваться лишь в инфобоксах. С его помощью можно узнать, в какой именно сервисный центр МВД необходимо записаться, чтобы закрепить за авто номерной знак. Ранее такую онлайн-проверку осуществляли только для номеров с комбинацией цифр, которая отнесена к категории “платных”, а сейчас – для номеров с любой комбинацией.
- Отдельные вкладки на сайте ГСЦ дают возможность проверить свидетельство о регистрации транспортного средства и свидетельство о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.