В последние несколько лет диджитализация и перманентные карантины существенно повлияли на жизнь украинских водителей и автовладельцев.

Сейчас немало услуг можно получить не посещая Сервисные центры МВД. Уже внедренные онлайн-сервисы являются доступными, легкими в использовании и относительно надежными. Поэтому количество пользователей постоянно растет.

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"Курс на диджитализацию стал приоритетом в работе государственных структур: онлайн-услуги вытесняют бумажный формат. Это значительно упрощает предоставление админуслуг: не надо стоять в длинных очередях, чтобы собрать кучу справок или подписи работников определенного количества госучреждений", – отмечает глава ГСЦ МВД Евгений Мойсеенко.

Сейчас сервисные центры МВД предоставляют следующие онлайн-услуги: