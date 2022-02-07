В останні кілька років діджиталізація та перманентні карантини суттєво вплинули на життя українських водіїв та автовласників.

Зараз чимало послуг можна отримати не відвідуючи Сервісні центри МВС. Вже впроваджені онлайн-сервіси є доступними, легкими у використанні та відносно надійними. Тому кількість користувачів постійно зростає.

Читайте також: Як призначити "належного користувача" для юридичної особи

“Курс на диджиталізацію став пріоритетом у роботі державних структур: онлайн-послуги витісняють паперовий формат. Це значно спрощує надання адмінпослуг: не треба стояти в довжелезних чергах, щоб зібрати купу довідок чи підписи працівників певної кількості держустанов”, – зазначає очільник ГСЦ МВС Євген Мойсеєнко.

Наразі Сервісні центри МВС надають наступні онлайн-послуги: