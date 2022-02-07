В останні кілька років діджиталізація та перманентні карантини суттєво вплинули на життя українських водіїв та автовласників.
Зараз чимало послуг можна отримати не відвідуючи Сервісні центри МВС. Вже впроваджені онлайн-сервіси є доступними, легкими у використанні та відносно надійними. Тому кількість користувачів постійно зростає.
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“Курс на диджиталізацію став пріоритетом у роботі державних структур: онлайн-послуги витісняють паперовий формат. Це значно спрощує надання адмінпослуг: не треба стояти в довжелезних чергах, щоб зібрати купу довідок чи підписи працівників певної кількості держустанов”, – зазначає очільник ГСЦ МВС Євген Мойсеєнко.
Наразі Сервісні центри МВС надають наступні онлайн-послуги:
- За допомогою модернізованого функціонала перевірки посвідчення водія як громадяни, так і правоохоронні органи можуть встановити, чи не є документ підробкою.
- Ще один онлайн-інструмент сервісних центрів - калькулятор вартості, що допомагає розрахувати орієнтовну вартість послуги з реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тут також можна дізнатися про податки, збори та в якому розмірі вони сплачуються у кожному конкретному випадку.
- Сервіс перевірки наявності номерних знаків, яким раніше можна було скористатися лише в інфобоксах. З його допомогою можна дізнатися, до якого саме сервісного центру МВС необхідно записатися, щоб закріпити за авто номерний знак. Раніше таку онлайн-перевірку здійснювали лише для номерів з комбінацією цифр, що віднесена до категорії “платних”, а зараз – для номерів з будь-якою комбінацією.
- Окремі вкладки на сайті ГСЦ дають можливість перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та свідоцтво про підготовку водіїв, що перевозять небезпечні вантажі.