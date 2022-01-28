Призначення "належного користувача" для автомобіля який зареєстрований на компанію – складна справа. Покрокову інструкцію для цього опублікував Головний сервісний центр МВС
“Належний користувач” – особа яка замість власника авто або директора компанії, за якою авто зареєстровано, отримує штрафи з камер. У одного транспортного засобу може бути лише один належний користувач, при цьому одна особа може бути належним користувачем нескінченної кількості автомобілів.
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Якщо зі звичайними автовласниками усе більш-менш зрозуміло – призначити “винного” можна в онлайн режимі у електронному кабінеті водія, то з юридичними особами ситуація значно складніша. Для призначення “належного користувача” потрібно особисто відвідати Сервісний центр МВС.
Документи, які подає представник юридичної особи:
- засвідчені копії установчих документів
- документ, що посвідчує особу представника
- документи, що підтверджують повноваження представника
- засвідчені копії наказів про призначення працівника на посаду та про закріплення за ним транспортного засобу
- засвідчена копія договору, на підставі якого юридична особа набула право користування ним, якщо транспортний засіб не є власністю юридичної особи
Документи, які подає “належний користувач”, щодо якого вносяться відомості до Реєстру:
- документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи з відміткою про місце реєстрації
- ІПН
- посвідчення водія з відповідною категорією
- засвідчені копії сторінок трудової книжки із записом про призначення на посаду
Важливо, що уповноваженим представником і належним користувачем може бути одна особа. При цьому навіть у ситуації коли на одному автомобілі позмінно працюють два або більше водіїв “належним користувачем” можна призначити лише одну особу.