Призначення "належного користувача" для автомобіля який зареєстрований на компанію – складна справа. Покрокову інструкцію для цього опублікував Головний сервісний центр МВС

“Належний користувач” – особа яка замість власника авто або директора компанії, за якою авто зареєстровано, отримує штрафи з камер. У одного транспортного засобу може бути лише один належний користувач, при цьому одна особа може бути належним користувачем нескінченної кількості автомобілів.

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Якщо зі звичайними автовласниками усе більш-менш зрозуміло – призначити “винного” можна в онлайн режимі у електронному кабінеті водія, то з юридичними особами ситуація значно складніша. Для призначення “належного користувача” потрібно особисто відвідати Сервісний центр МВС.

Документи, які подає представник юридичної особи:

засвідчені копії установчих документів

документ, що посвідчує особу представника

документи, що підтверджують повноваження представника

засвідчені копії наказів про призначення працівника на посаду та про закріплення за ним транспортного засобу

засвідчена копія договору, на підставі якого юридична особа набула право користування ним, якщо транспортний засіб не є власністю юридичної особи

Документи, які подає “належний користувач”, щодо якого вносяться відомості до Реєстру:

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи з відміткою про місце реєстрації

ІПН

посвідчення водія з відповідною категорією

засвідчені копії сторінок трудової книжки із записом про призначення на посаду

Важливо, що уповноваженим представником і належним користувачем може бути одна особа. При цьому навіть у ситуації коли на одному автомобілі позмінно працюють два або більше водіїв “належним користувачем” можна призначити лише одну особу.