Назначение "надлежащего пользователя" для автомобиля, который зарегистрирован на компанию – сложное дело. Пошаговую инструкцию для этого опубликовал Главный сервисный центр МВД.

"Надлежащий пользователь" – лицо, которое вместо владельца авто или директора компании, на которую авто зарегистрировано, получает штрафы с камер. У одного транспортного средства может быть только один надлежащий пользователь, при этом одно лицо может быть надлежащим пользователем бесконечного количества автомобилей.

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Если с обычными автовладельцами все более-менее понятно – назначить “виновного” можно в онлайн режиме в электронном кабинете водителя, то с юридическими лицами ситуация значительно сложнее. Для назначения “надлежащего пользователя” нужно лично посетить Сервисный центр МВД.

Документы, которые подает представитель юридического лица:

заверенные копии учредительных документов

документ, удостоверяющий личность представителя

документы, подтверждающие полномочия представителя

заверенные копии приказов о назначении работника на должность и о закреплении за ним транспортного средства

заверенная копия договора, на основании которого юридическое лицо приобрело право пользования им, если транспортное средство не является собственностью юридического лица

Документы, которые подает "надлежащий пользователь", в отношении которого вносятся сведения в Реестр:

документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины или специальный статус лица с отметкой о месте регистрации

ИНН

удостоверение с соответствующей категорией

заверенные копии страниц трудовой книжки с записью о назначении на должность

Важно, что уполномоченным представителем и надлежащим пользователем может быть одно лицо. При этом даже в ситуации, когда на одном автомобиле посменно работают два или более водителей, “надлежащим пользователем” можно назначить только одно лицо.