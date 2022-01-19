По умолчанию штрафы с камер получают автовладельцы или директора компаний, за которыми автомобиль зарегистрирован, даже если у них нет водительских прав. Но существует возможность "сделать виновным" другого человека, имеющего водительское удостоверение соответствующей категории.

Конституционность нормы закона, позволяющая автоматически штрафовать автовладельца, а не водителя-нарушителя, до сих пор рассматривается в Конституционном суде. Но пока решение не принято, автовладельцы могут воспользоваться возможностью оформления штрафов на другое лицо.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал как назначить "надлежащего пользователя" – лицо, которое будет получать штрафы с камер вместо владельца автомобиля или директора компании, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Назначить "надлежащего пользователя" можно не выходя из дома, чтобы в случае фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получало именно это лицо. Важно то, что у одного транспортного средства может быть только один "надлежащий пользователь". А вот быть "надлежащим пользователем" один человек может по отношению к бесконечному количеству транспортных средств.

Заказать услугу может только лицо, желающее стать "надлежащим пользователем".

Для этого нужно:

Авторизироваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.

Выбрать из списка услугу “Управление соответствующим пользователем”.

Ввести VIN-код транспортного средства, “надлежащим пользователем” которого лицо хочет стать, и проверить правильность деперсонифицированной информации о транспортном средстве, которую выдаст система.

Выбрать одно из оснований для “надлежащего пользования”

Ввести e-mail и телефон владельца автомобиля.

Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования или просто указать пункт договоренности с собственником.

Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

Следующим этапом является получение письма владельцем со ссылкой на онлайн заявление лица, которое назначается надлежащим пользователем.

Владелец автомобиля должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение.

После визирования заявка подтверждается оператором в территориальном сервисном центре МВД.

После этого лицо, заказавшее услугу "надлежащего пользователя", может увидеть статус подтверждения заявки в э-кабинете водителя.

На эту процедуру обязательно нужно согласие обоих: владельца и "пользователя".



Если же у автовладельца или директора предприятия нет возможности осуществить регистрацию "надлежащего пользователя" через электронный кабинет водителя, тогда и владельцу, и надлежащему пользователю следует обратиться с соответствующими документами в любой территориальный сервисный центр МВД.