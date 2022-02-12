Знижки на пальне, мийку та послуги СТО, бортовий журнал, "тривожна кнопка" та багато іншого - відтепер в одному додатку для смартфону.

Українські автовласники сьогодні часто використовують смартфон для пошуку різноманітних послуг. Це навігатори, гугл-сервіси, Дія, програми лояльності АЗС та інших торгових закладів.

Однак універсальний додаток, який включає більшість необхідних автомобілісту функцій, з'явився лише нещодавно. Програма, доступна для IOS та Android, називається DayDrive. У ній маса функцій, які полегшують життя автовласника.

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Пошук СТО, шиномонтажу та мийки

Трапляються ситуації, коли шиномонтаж чи СТО треба знайти терміново, причому не у "своєму" районі. На гугл-картах вони не завжди позначені. До того ж питання співвідношення ціни та якості завжди на першому місці. DayDrive шукає найближчі сервісні станції, шиномонтажі, мийки та студії детейлінгу, магазини запчастин, встановлення ГБО та навіть купівлі авто зі США. Все це відсортовано в залежності від вашого теперішнього місцезнаходження. Ба, більше: програма забезпечує знижки для своїх користувачів. В залежності від конкретної компанії, знижки на послуги можуть бути від 10 до 30%, а це вже суттєва економія бюджету. Програма показує точну адресу та сайт (за наявності), години роботи сервісу, які послуги надаються, прокладає маршрут, вказує контактний номер телефону.

Страховки та штрафи

Порушувати ПДР не варто, але з ким не буває? Важливо, щоб усі штрафи були вчасно погашені. Адже якщо порушення "засікла" камера, в перші 10 днів його можна оплатити зі знижкою в 50%. Відповідний розділ в додатку DayDrive дозволяє відслідкувати наявні штрафи для свого авто та оплатити їх. Те ж – зі страхуванням. Обов'язкову автоцивілку можна вибрати та оплатити прямо в додатку, причому за найкращими цінами.

Знижки на пальне

Вартість пального зростає кожного дня, і це суттєво впливає на сімейний бюджет. В додатку DayDrive існує розділ знижок на пальне, за допомогою якого можна зекономити суттєві кошти. Для цього варто вибрати одну з наявних мереж АЗС, вид пального та його кількість. Програма вибере найбільш вигідну пропозицію та запропонує оплатити талони на пальне прямо в програмі безготівковим шляхом. Всі транзакції зашифровані, тож жодних пересторог нема – надійність системи перевірена тисячами автовласників.

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Щоденник експлуатації

Записувати усі технічні роботи та витрати, які стосуються експлуатації автомобілі, вкрай необхідно для безпроблемної багаторічної роботи автомобіля. Особливо, якщо він не гарантії. Коли проводилось техобслуговування, які деталі встановлювались, хто і коли робив ремонт, і навіть всі заправки автомобіля – всю цю інформацію важливо записувати. Раніше для цього використовували блокнот, дехто довіряє ексель-файлам в комп'ютері чи нотаткам в смартфоні, але програма DayDrive дозволяє вести щоденник експлуатації на новому рівні. До речі, при перепродажу автомобіля такий щоденник – додаткова перевага та привід не поступатись у ціні.

SOS

Що робити, якщо у дорозі сталася непередбачувана ситуація? Для цього в додатку DayDrive існує кнопка SOS. Натискаючи її, автовласник з'єднується з оператором, який надасть будь-яку допомогу – юридичну, технічну, інформаційну. Оператор вислухає та надасть пораду, як вийти з цієї ситуації. Якщо треба – викличе "швидку", поліцію чи евакуатор. Машину доставлять у партнерське СТО та відремонтують. Звичайно, зі знижкою.

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Інші послуги

В додатку DayDrive також існує маса інших потрібних послуг для автовласників. Наприклад, знижка на інформацію CarFax при купівлі авто зі США, підбір автозапчастин. Власники СТО чи автомобільні компанії можуть стати партнерами системи.

Найголовніше – додаток DayDrive безкоштовний для автомобілістів. Адже це не комерційний проєкт, а спільнота автовласників, яка вміло використовує смартфон для полегшення експлуатації автомобіля.